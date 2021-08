Am 21. August kommt es zum Ostderby: Hansa Rostock trifft in der Hansestadt auf Dynamo Dresden. Das sportliche Ereignis ist die eine Seite, die andere die Atmosphäre um das Spielfeld herum. Wie gehen die Fans der rivalisierenden Clubs miteinander um, wie ist die Stimmung in der Stadt? Mit dem OZ-Liveblog verpassen Sie nichts.