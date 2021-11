Rostock

Gegen lange Staus bei der An- und Abreise seiner Anhänger, die vor allem auf den Mangel an Parkplätzen in Rostock zurückzuführen sind, will der FC Hansa auch selbst aktiv werden. Der Klub ist im Rostocker Umland auf der Suche nach einer Fläche, die er anmieten und bei Heimspielen als Parkplatz nutzen möchte.

„Das ist ein Pilotprojekt. Wir haben unseren Veranstaltungsleiter beauftragt, nach geeigneten Flächen Ausschau zu halten“, sagt Klubchef Robert Marien. Der FCH sucht nach einer Fläche, auf dem 200 bis 500 Autos abgestellt werden können. Von dort sollen die Zuschauer in Shuttlebussen zum Ostseestadion und nach den Spielen wieder zurück gebracht werden.

Parken-Pilotprojekt soll in der Rückrunde starten

Wenn sich die Vorstellungen des Vereins umsetzen lassen, soll das zusätzliche Parkangebot als Pilotprojekt im Laufe der Rückrunde der 2. Liga, die Mitte Januar mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 beginnt, für Entlastung der Straßen und Parkplätze im Stadionumfeld sorgen.

Vor und nach den Heimspielen, zu denen aktuell Corona-bedingt 21 750 Zuschauer ins Ostseestadion eingelassen werden dürfen und die zuletzt stets ausverkauft waren, ist aktuell wegen langer Staus Geduld gefragt.

Bei zwei Spielen wurden 161 Autos abgeschleppt

Auch die Hansestadt Rostock befasst sich mit der Parkplatz-Not. Einer der Auslöser: Bei Risikospielen wird der Parkplatz südlich des Hauptbahnhofs gesperrt. Stattdessen sammeln Polizei und Ordnungskräfte dort Gästefans ein – um sie in Shuttlebussen ins Stadion zu bringen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allein bei den Heimspielen gegen Schalke 04 und Dynamo Dresden wurden aber 161 Autos von Rostocker Bahn-Kunden abgeschleppt. Das brachte dem Rathaus Kritik ein. Auch die Stadtpolitik schaltete sich ein: Die Bürgerschaft hat erst am Mittwoch offiziell Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen beauftragt, alternative Treffpunkte und Parkplätze für Gästefans am Stadtrand zu suchen. Ein Ergebnis soll aber erst in einigen Wochen vorliegen. Rostocks Polizeichef Achim Segebarth hatte eine Lösung außerhalb der Innenstadt begrüßt. Alle bisher diskutierten Flächen seien aber nicht ausreichend gewesen.

Von Christian Lüsch und Andreas Meyer