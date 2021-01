Rostock

Ist der FC Hansa Rostock bald nur noch Gast im eigenen Wohnzimmer? Der nach wie vor hoch verschuldete Drittligist will möglichst noch in diesem Jahr das Ostseestadion verkaufen – und zwar komplett. Käufer soll allerdings kein privater Investor, sondern die Hansestadt Rostock sein.

Möglicher Kaufpreis: 15 Millionen Euro. Sowohl die Schweriner Landesregierung als auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen bestätigten, dass bereits seit September Gespräche laufen.

Stadion muss saniert werden

Hintergrund: Hansas Vorstandschef Robert Marien hatte im Sommer erstmals um Hilfe gebeten. Denn das Ostseestadion – mit rund 29 000 Plätzen die größte Arena im Land – ist sanierungsbedürftig. Zwanzig Jahre nach der Eröffnung des neuen Stadions muss der Verein unter anderem in eine neue Flutlichtanlage, in neue Sitze und auch in die Beton-Konstruktion investieren. Doch dafür fehlen Verein und Stadion-Gesellschaft das Geld. Für Hansa ist die Arena seit Jahren ein Verlustgeschäft, die Kosten höher als die Einnahmen.

Ende der 1990er Jahre hatte der Klub das alte Ostseestadion für eine symbolische Mark von der Stadt gekauft und die neue Arena gebaut. Ursprünglich war „nur“ eine Beteiligung der Stadt an der Stadion-Betriebsgesellschaft im Gespräch, nun soll Rostock die Immobilie komplett zurückkaufen.

So könnte der Deal laufen

Aus Verhandlungskreisen heißt es, sowohl das Rathaus als auch die Staatskanzlei in Schwerin hätten bereits zugesagt, Hansa helfen zu wollen: Die Stadt soll – möglicherweise über ihre Immobilien-Tochter KOE – die Immobilie „Ostseestadion“ für 15 Millionen Euro erwerben. Hansa will mit dem Geld Kredite abzahlen – unter anderem bei Investor Rolf Elgeti. Die Fußballer wären so mit einem Schlag den größten Teil ihrer Verbindlichkeiten los. Hansa-Boss Marien versichert, dass der Verein dann auch in der 3. Liga mindestens zehn Jahre wirtschaftlich absolut gesichert ist.

Spielen will Hansa weiterhin an der Kopernikusstraße: Der Verein mietet das Stadion zurück – für bis zu 500 000 Euro Miete pro Jahr in der 3. Liga. Sollte der Klub eines Tages wieder erstklassig spielen, bekommt die Hansestadt sogar mehr als eine Million Euro Miete pro Jahr.

Land soll Sanierung fördern

Das Land kennt die konkreten Pläne seit Wochen. Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) sagt: „Die Landesregierung ist zu vertiefenden Gesprächen mit dem Verein und der Stadt bereit. Wir werden gucken, ob und wie wir helfen können. Das Ostseestadion hat als Sport- und Veranstaltungsstätte große Bedeutung für unser Land.“

Aus Schwerin soll – so der Plan – Geld für die Sanierung kommen: Hansa hat einen Investitionsplan für das Stadion vorgelegt – für die nächsten fünf Jahre. Insgesamt knapp 14 Millionen Euro sind darin vorgesehen, um die Arena fit für die Zukunft zu machen. Unter anderem müssen „Fugen“ im Stadion saniert und die Sitze ausgetauscht werden. Aber auch die neue Flutlichtanlage und ein neues Parkhaus mit fast 1000 Plätzen stehen in dem Plan. Das Gelände, auf dem die Arena steht, hat Hansa bis heute übrigens nur vom Rathaus gepachtet.

Madsen: „Aufstieg ist keine Bedingung“

Gespräche mit den Fraktionen der Rostocker Bürgerschaft hat Hansa bereits geführt. Und auch OB Madsen sagt, dass die größte Stadt des Landes dem größten Verein helfen will: „Hansa hat sich in den vergangenen Jahren toll entwickelt. Marien und sein Team machen gute, solide Arbeit. Wir wollen helfen – aber nicht allein“, so Madsen. Denn der Verein sei Aushängeschild für das ganze Land, habe Fans bundesweit: „Es gibt Sportarten, da kann der deutsche Meister sieben Mal aus MV kommen – aber bekannt sind wir für Hansa.“

Wenn die Stadt das Stadion übernimmt, könne das den Fußballern Rückwind geben – vor allem finanziell: „Wir machen den Aufstieg nicht zur Bedingung. Aber schön wäre es schon." Der Verein soll sich mit Sport befassen, nicht mit Immobilien. Kein anderer Drittligist besitze sein Stadion: „Sportstätten sind eine Angelegenheit der Kommune."

