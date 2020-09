Das „Wohnzimmer“ wird für den FC Hansa mehr und mehr zum Problem: Auf dem Ostseestadion lasten noch immer fast zwölf Millionen Euro Schulden. Nun stehen auch noch große Investitionen an, auch in die Stahlbeton-Konstruktion. Das Management will deshalb Anteile am Stadion verkaufen – an die Hansestadt Rostock.