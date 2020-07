Hansa Rostocks Zukunftsplan: Verzichtet Elgeti auf Millionen?

Aktuell hat Hansa rund 20 Millionen Euro an Verbindlichkeiten aus Darlehen und Krediten. Den größten Teil dieser Summe schuldet der Verein der Obotritia Capital, der Beteiligungsfirma von Elgeti. Der Klub will einen Schuldenschnitt, auch eine Landesbürgschaft ist im Gespräch.

Interviewtermin in der Försterstraße 2 in Babelsberg. 2 Redakteure der Ostseezeitung treffen sich mit Rolf Elgeti von der Firma Obotritia Capital. Er ist der Investor des Fußballvereins Hansa Rostock.. Das Interview findet in den Räumlichkeiten der Firma statt. Foto: Julian Stähle Quelle: Julian Stähle