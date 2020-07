Fans können noch hoffen: Wenn Hansa Rostock am Sonnabend gegen Chemnitz gewinnt und die Konkurrenz patzt, könnte es die Kogge noch auf den Relegationsplatz schaffen – und damit um den Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga kämpfen. Die OZ hat sich in MV umgehört, wie die Menschen die Chancen einschätzen. Das Ergebnis ist eindeutig.