Vor zwei Jahrzehnten als Stolz des Vereins gefeiert, in den Jahren des sportlichen Misserfolgs ein schwerer Klotz am Bein: Fußball-Drittligist Hansa Rostock plant den kompletten Verkauf des mittlerweile in Teilen maroden Ostseestadions und stößt bei der Hansestadt Rostock und der Landesregierung damit auf offene Ohren. „Die Kreditbelastung für das Stadion raubt dem FC Hansa die Luft zum Atmen. Zinsen und Tilgung sind in der 3. Liga nicht darstellbar“, beschrieb Klubchef Robert Marien bereits im vergangenen Jahr die missliche Lage des durch die Corona-Pandemie gebeutelten Koggenklubs, die sich mit jedem Geisterspiel weiter verschärft.

Denn ohne Zuschauer fehlen Hansa wichtige Einnahmen. Im Geisterspielbetrieb sei die Lage für den Verein „existenzgefährdend“, machte der Klubchef den rund 14 000 Vereinsmitgliedern unlängst in einem Rundschreiben deutlich. Etwa 20 Millionen Euro betragen die Verbindlichkeiten bei der Obotritia Capital von Investor Rolf Elgeti. Die Zinsen kann Hansa trotz wirtschaftlich guter Zahlen nicht bedienen, getilgt wird seit dem Abstieg aus der 2. Bundesliga nicht.

Mit Hilfe von Stadt und Land will Hansa sein strukturelles Problem nun lösen. Der Plan: Die Hansestadt Rostock übernimmt das Stadion. Im Gespräch ist ein Kaufpreis von 15 Millionen Euro. Hansa würde künftig Miete an die Kommune zahlen – die Rede ist von bis zu 500 000 Euro jährlich in der 3. Liga. Hinzu kommen umfangreiche Unterhaltungskosten. Geld für die in den kommenden Jahren dringend notwendige Sanierung der im August 2001 eingeweihten Arena könnte – so sieht es das Konzept vor – vom Land kommen.

Was alles im Ostseestadion erneuert werden soll

Der Finanzbedarf ist immens. Ein von Hansa vorgelegter Investitionsplan sieht bis 2025 Ausgaben in einer Höhe von 14 Millionen Euro für die in die Jahre gekommene Arena vor. Größter Einzelposten ist neben einem neuen Parkhaus, das 950 Pkw Platz bieten und sechs Millionen Euro (2022-24) kosten soll, der originalgetreue Nachbau der etwa 50 Jahre alten Flutlichtanlage, der mit vier Millionen Euro veranschlagt ist (2023-25).

Bereits für das kommende Jahr plant die Hansa-Führung eine komplette Fugensanierung im Stadion, die 250 000 Euro kosten soll. Weitere Maßnahmen sind unter anderen die Umwandlung der Ultra-Tribüne in einen Stehplatzrang (500 000 Euro, 2023) die Erneuerung der Sitzschalen auf der Osttribüne (200 000 Euro, 2022-23), die Überdachung der Logenterrassen (350 000 Euro, 2022-23), der Sitzplatzaustausch im VIP-Bereich (200 000 Euro, 2023), die Sanierung der historischen Kassenhäuschen (750 000 Euro, 2024-25) und der Bau eines weiteren Rasenplatzes mit LED-Beleuchtung (eine Mio. Euro, 2022-24).

Kritik vom Bund der Steuerzahler MV

Der Bund der Steuerzahler Mecklenburg-Vorpommern sieht die Pläne kritisch. „Hier geht es um eine Umschuldung auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Das kritisieren wir heftig! Die Hansestadt reserviert sich damit ganz sicher schon jetzt einen Platz im nächsten Schwarzbuch“, sagt Landesgeschäftsführerin Diana Behr und fordert: „Hier muss ein privater Investor gefunden werden.“

Die Landesregierung hält sich mit Äußerungen zu den Plänen noch zurück. Sie sei zu vertiefenden Gesprächen bereit, heißt es aus dem von Stefanie Drese ( SPD) geführten Sozialministerium. Ein sorgsamer Umgang mit Steuergeldern sei selbstverständlich.

In Hansa Rostock stecken bereits Millionen Euro an Steuergeldern

Es wäre nicht das erste Mal, dass der einstige Bundesligist (letzter Abstieg in der Saison 2007/08) von der öffentlichen Hand unterstützt würde. Rund 14 Millionen Euro an Steuermitteln sind seit dem Stadionneubau um die Jahrtausendwende an den Verein bereits geflossen. So kamen beim Bau jeweils fünf Millionen Euro Fördergelder vom Land und von der Stadt Rostock. Weitere Millionen flossen im Rahmen von Landesbürgschaften.

Federführend zuständig für den Umbau – de facto ein Neubau – war der damalige Hansa-Geschäftsführer Helmut Hergesell. Der heute 79-Jährige war Ende der 1990er Jahre heilfroh, das Ostseestadion endlich von der Stadt übernehmen zu können. „Das Stadion war damals noch nicht umgebaut und entsprach in vielen Punkten nicht dem Standard, den der DFB für die 1. Bundesliga einforderte. Die Auflagen waren schwer umzusetzen, weil damals die Stadt und nicht der Verein Eigentümer war. Vieles haben die Mitglieder in Eigenregie gemacht“, erinnert sich Hergesell, der einst auch als Spieler und Trainer für Hansa am Ball war.

Fehler kosteten Hansa Millionen

Hergesell war nach der Privatisierung der Arena erster Geschäftsführer der Stadiongesellschaft. Er trieb den Umbau des Ostseestadions, in dem Hansa von 1995 bis 2005 ununterbrochen in der 1. Bundesliga spielte und der mit 38 Millionen Euro weniger als erwartet kostete, voran. Die Investitionssumme sei aus heutiger Sicht „ein Witz“, meint er.

Hergesell kann sehr gut nachvollziehen, dass der Besitz des Stadions für den über die Jahre sportlich von der ersten bis in die dritte Liga abgestürzten Klub heute kein Segen, sondern Fluch ist. „Es sind in der Vergangenheit aber auch viele Dinge nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können“, sagt er und erinnert beispielsweise an die vorzeitige Rückübertragung der Stadion-Namensrechte von der Deutschen Kreditbank ( DKB), bei der dem Klub ein Millionenbetrag verloren gegangen sei.

Elgeti : Sinnvolle Projekte werden nicht an mir scheitern

Hansas Hauptgläubiger Elgeti, der zudem 45 Prozent Gesellschafteranteile an der Profi GmbH hält, wollte sich auf OZ-Anfrage nicht zu den Plänen äußern. „Politik und Verein müssen sich hierzu erst mal die Karten legen, und den Prozess möchte ich nicht mit öffentlichen Kommentaren stören“, sagt der Potsdamer Unternehmer. „Sowie ein konkreter Vorschlag auf dem Tisch liegt, werde ich schnellstmöglich meine Hausaufgaben zu dem Thema machen und mich dazu positionieren. Wie bisher auch, werden Projekte, die für den Verein sinnvoll sind, natürlich nicht an mir scheitern.“

Von Sönke Fröbe und Christian Lüsch