Hansa Sail in Rostock: Einlass nur mit Personalausweis?

Rostock

Die Hanse Sail in Rostock ist in vollem Gange. Tausende Besucher werden bis zum Sonntag noch das maritime Fest in der Hansestadt besuchen. Doch darauf sollte man in Zeiten der Corona-Pandemie vorbereitet sein, denn es gilt einiges zu beachten. Der Zugang zum Gelände kann nämlich nur erfolgen, wenn der Nachweis entweder vollständig geimpft, negativ getestet oder genesen zu sein, erbracht wird.

Zudem sei es ratsam, den Personalausweis mitzuführen, rät Marco Uhlich, Sicherheitsbeauftragter des maritimen Volksfestes. „Punktuell kann es Überprüfungen geben“, sagt er. Dabei gehe es vor allem darum, die Identität von Personen auch hinsichtlich der erforderlichen Dokumente (beispielsweise in Bezug auf die Impfung) sicherzustellen. Aber generell bestehe in Deutschland ja Ausweichpflicht, meint Uhlich.

Eine vollständig Impfung könne in digitaler Form – mit dem Zertifikat auf dem Handy – nachgewiesen werden. „Es werden aber auch Impfnachweise in Papierform durch den Impfausweis akzeptiert“, sagt Marco Uhlich. „Als genesen gelten Personen, wenn eine Corona-Erkrankung 28 Tage zurückliegt“, erläutert der Sicherheitsbeauftragte weiter. Auch die Genesung müsse nachgewiesen werden, durch ein medizinisches Attest. Ein negativer Corona-Test sollte ebenfalls mit einem offiziellen Dokument in digitaler oder Papierform dokumentiert werden können. Ein Selbsttest werde nicht akzeptiert, so Uhlich

Von msz