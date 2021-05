Rostock

7500 Zuschauer dürfen am Sonnabend im Ostseestadion dabei sein, wenn der FC Hansa Rostock den Zweitligaaufstieg gegen den VfB Lübeck klar machen will. Für Fans ohne Dauerkarten und Anhänger ohne Hansa-Mitgliedsausweis wird es allerdings schwer, eines der begehrten Tickets zu ergattern. Der Ansturm auf die Karten ist gewaltig.

„Sämtliche Telefone bei allen Mitarbeitern, bei den Ehepartnern der Mitarbeiter und deren Freunden stehen seit Tagen nicht mehr still“, sagt Klubchef Robert Marien. Doch man sei „rigoros“ und arbeite die Ticketvergabe nach einem genau festgelegten Prozedere ab.

Dauerkartenbesitzer aus MV haben Vorrang

Demnach hat jeder Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit, beim Spiel dabei zu sein. Voraussetzung: Er oder sie wohnt in Mecklenburg-Vorpommern. Die 700 Inhaber von Saisontickets, die außerhalb von MV leben, haben die Möglichkeit, die Karten an Menschen mit Wohnsitz im Nordosten zu übertragen. „Ich kann verstehen, dass die Dauerkartenbesitzer außerhalb unseres Bundeslandes tieftraurig sind“, so Marien.

Rund 3300 Tickets gehen an Vereinsmitglieder

Die verbleibenden Tickets – rund 3300 – gehen zunächst in den Verkauf an Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied kann maximal zwei Eintrittskarten erwerben. „Sollten bis Freitag um null Uhr noch Karten zu haben sein, gehen sie in den freien Verkauf“, erklärt der Hansa-Chef. Jeder im Ticketing oder Fanshop registrierte Nutzer könne dann maximal zwei Tickets erwerben.

Alle 7500 Zuschauer müssen einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter ist als 24 Stunden. „Jeder, der rein kann, sollte sich rechtzeitig um einen Test kümmern“, appelliert Marien. Im Stadion gilt Maskenpflicht.

Von Sönke Fröbe