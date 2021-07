Rostock

Am Sonnabend darf sich der Aufsteiger Hansa Rostock wieder in der zweiten Liga messen. Auftaktgegner ist der Karlsruher SC. Wir haben uns vorher noch einmal mit Trainer Jens Härtel im Interview unterhalten. Ist die Mannschaft bereit für die zweite Liga? Wer sind Härtels Favoriten? Und woran müssen die Rostocker Spieler noch arbeiten? Seine Antworten im Überblick:

Am Sonnabend fällt der Startschuss. Ist Ihre Mannschaft bereit für das Abenteuer zweite Liga?

Jens Härtel: Physisch und läuferisch sind wir auf einem guten Level. Jetzt geht es darum, dass auf dem Platz jeder Einzelne – sei es offensiv oder defensiv – seinen Teil dazu beiträgt, bestimmte Dinge noch weiter zu optimieren.

Zum Auftakt kommt der Karlsruher SC ins Ostseestadion. Welchen Eindruck haben Sie vom KSC?

Einen sehr guten. Bei den Karlsruhern sind zwar ein paar Spieler gegangen und ein paar Neue gekommen, aber das Grundgerüst steht. Sie haben klare Abläufe, sind sehr ballsicher, aggressiv, diszipliniert und haben mit Philipp Hofmann eine gewisse körperliche Wucht, die es zu verteidigen gilt.

Die zweite Liga versprüht so viel Glanz wie noch nie. Wer sind für Sie die Favoriten?

Bremen, Schalke und der HSV sind die klaren Favoriten. Diese Klubs sind normalerweise zu groß für die zweite Liga. Sie werden mit aller Macht versuchen, die Liga nach oben zu verlassen. Aber wir haben es ja in den vergangenen Jahren gesehen: So einfach ist das nicht. Für uns sind diese Partien Bonusspiele. Wir haben ein anderes Ziel. Wir wollen genügend Punkte holen, um drinzubleiben. Für uns geht’s vom ersten Spieltag an darum, Vollgas zu geben und Punkte zu sammeln – zu Hause und auch auswärts.

Steht Ihre Wunschformation?

Es ist selten so, dass die Elf vom ersten Spieltag längerfristig zusammenspielt. Das entwickelt sich im Laufe der Saison. Das hat man auch gegen Braunschweig gesehen. Die Jungs, die reingekommen sind, haben keinen schlechten Job gemacht. Es ist alles eng beieinander – und es ist gut so, dass ein bisschen Konkurrenz herrscht.

Der Kader umfasst aktuell 27 Spieler. Werden noch Spieler kommen oder wird es noch Abgänge geben?

So lange das Transferfenster offen ist, kann in beide Richtungen etwas passieren. Es ist noch Luft bis Ende August. Bis dahin kann noch Bewegung reinkommen, weil auch die dritte Liga schon startet. Bei uns sind viele Jungs, die für Drittligisten hochinteressant sind. Aber wir werden nur jemanden abgeben, wenn wir adäquat reagieren und jemanden holen können, der nicht schlechter ist. Die Bundesligisten geben jetzt noch keinen Spieler ab. Wenn aber die Nationalspieler zurück und die Kader zu groß sind, denken die vielleicht auch noch über den einen oder anderen Abgang von Spielern nach, die uns richtig weiterhelfen könnten. Im Fußball ist man ein Getriebener der Ergebnisse.

Wir müssen schauen: Wie sind wir gestartet? Wo drückt der Schuh? Wir wissen, dass wir eine charakterlich gute Mannschaft haben. Jetzt müssen wir sehen, ob die fußballerischen Fähigkeiten ausreichen, um genügend Punkte zu holen. Das wird das Entscheidende sein. Die Jungs müssen zeigen, dass sie zweite Liga spielen können.

Werden Sie in der kommenden Saison mehr als Psychologe gefordert sein als in der dritten Liga?

Wir haben ein paar Jungs, die schon in der zweiten Liga gespielt haben. Wichtig ist, auch wenn man Spiele verliert, stabil zu bleiben und eine gewisse Frusttoleranz aufbauen, auch im Spiel. In der dritten Liga spielst du oben mit und gewinnst mehr Spiele. Jetzt musst du gucken, dass du regelmäßig punktest, damit das Vertrauen in die eigene Leistung bleibt. Viel erzählen und den Zampano machen, wenn die Ergebnisse ausbleiben, bringt nichts. Die Mannschaft vertraut Ergebnissen. Und die müssen wir uns erarbeiten.

Markus Kolke bleibt Kapitän. Haben Sie ihn bestimmt?

Für mich war das klar, dass Markus wiedergewählt wird und Kapitän bleibt. Er hat das schon in der vergangenen Saison hervorragend gemacht. Er ist für uns enorm wichtig, auch im Training, weil er immer wieder die ganze Truppe mit antreibt und Gas gibt.

Gibt es einen Stellvertreter?

Einen richtigen Vize-Kapitän gibt es nicht, aber wenn Markus mal nicht auf dem Feld sein sollte, wird es einer von den vier Leuten aus dem Mannschaftsrat sein, der die Kapitänsbinde trägt.

Tobias Schwede und Maurice Litka konnten verletztungsbedingt die Vorbereitung nicht mitmachen. Wann rechnen Sie mit Ihnen?

Das kann man schwer einschätzen. Maurice braucht noch ein bisschen, bei ihm wird es länger dauern. Bei Tobi Schwede müssen sich die Verkalkungen, die ihm Probleme bereiten, abbauen. Er darf nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Es kann sein, dass er in zwei, drei Wochen wieder auf dem Platz steht, aber es kann auch länger dauern.

Die Deutsche Fußball Liga hat entschieden, dass auch künftig fünf Wechsel erlaubt sind. Eine gute Entscheidung?

Ich sehe das sehr positiv. Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Man kann taktisch ganz anders und mutiger reagieren und hat die Möglichkeit, zwei Spielern mehr Einsatzzeiten zu geben und damit für mehr Zufriedenheit im Kader zu sorgen.

Von Stefan Ehlers