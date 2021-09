Hansa gegen Schalke: Fans gehen vor Spiel in Warnemünde aufeinander los

Warnemünde

Anhänger des FC Hansa Rostock und des Schalke 04 sind am Samstagmittag in Warnemünde aufeinander los gegangen. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen Mittag auf dem Leuchtturmvorplatz zu der körperlichen Auseinandersetzung. Derzeit werden die Identitäten der Fans am Alten Strom festgestellt. Es kommt zu Einschränkungen für Spaziergänger.

Um 20.30 Uhr wird das Zweitliga-Fußballspiel im Rostocker Ostseestadion angepfiffen. Die Polizei hat dieses zuvor als Risikospiel eingestuft. Mit entsprechend vielen Beamten ist man deshalb im Einsatz und bereitet sich auf mögliche Krawalle und Auseinandersetzungen vor.

Aufeinandertreffen am Vormittag konnte verhindert werden

Ein Großaufgebot von Polizisten hatte bereits am Vormittag mehrere Hansa-Fans ausgebremst. Ein Beamter hatte einen Tipp bekommen, dass diese sich kurz darauf mit Schalke-Fans an einem „Drittort“ treffen wollten. Die Streifenwagen stoppten deshalb drei mit hiesigen Fans besetzte Autos im Bereich der Hinrichsdorfer Straße und keilten diese ein.

Von OZ