Verwirrter Mann sorgt für Aufruhr im Rostocker Hansaviertel: Der etwa 50-jährige Mann bedrängte in der Karl-Marx-Straße zunächst Passanten. Diese riefen die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten entfernte sich der Mann mit einem Fahrrad und einem Anhänger in Richtung Parkstraße.

In der Dethardingstraße stellte er sein Drahtesel kurzer Hand mitten auf die Hauptstraße und blockierte den Verkehr. In einer Parallelstraße der Zahnklinik platzierte er dann größere Felsbrocken auf der Fahrbahn. Als wenn das noch nicht genug ist, stellte er sich schließlich mit seinem Gefährt den anfahrenden Rettungskräften in der Ernst-Heydemann-Straße, direkt vor der Kinderklinik, in den Weg.

Einem Notarzteinsatzfahrzeug gelang es, dem Mann noch auszuweichen. Ein direkt dahinterfahrender Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes, welcher einen schwer erkrankten Patienten mit Blaulicht in die Klinik bringen wollte, musste allerdings eine Vollbremsung einlegen. Mehrere Minuten stellte sich der Mann vor das Einsatzfahrzeug und hinderte es an der Weiterfahrt.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Wenige Minuten später gelang es einer Streifenwagenbesatzung den Mann auf der Parkstraße aufzugreifen. Er ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und auch den Beamten durchaus gut bekannt.

Ob der Mann, aufgrund seiner psychiatrischen Erkrankung, für seine Taten bestraft werden kann, ist derweil nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern dahingehend weiter an.

Von RND/Benjamin Vormeyer