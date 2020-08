Rostock

Ein Hotel in Warnemünde, erst recht in der ersten Reihe direkt an den Dünen – bis heute gilt das als Garant für gute Geschäfte. Umso mehr überraschend: Für das „Best Western Hanse Hotel“ soll Anfang 2021 Schluss sein. Nach OZ-Informationen hat die Geschäftsführung alle knapp 65 Mitarbeiter informiert, dass sie Ende Januar gekündigt werden sollen. Hintergrund des Ganzen ist ein Streit zwischen zwei Großstädten – zwischen Rostock und Gelsenkirchen. Doch beide Seiten hüllen sich in Schweigen.

Gelsenkirchen verdient Millionen

Hintergrund: Kurz nach der Wende, im Jahr 1991, sicherte sich Gelsenkirchen eines der Filetgrundstücke Rostocks. Das Areal, auf dem das „Hanse Hotel“ steht, wurde von Rostock an eine 100-prozentige Tochterfirma der Ruhrpott-Stadt verpachtet. Damals hieß das stadteigene Unternehmen World Trade Center Ruhrgebiet GmbH. Heute ist der Pächter die Gelsen-Log mbH (Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH) – und die wiederum gehört zu den Stadtwerken Gelsenkirchen.

Anzeige

Gerade mal 113 000 Euro Pacht pro Jahr muss Gelsen-Log an Rostocks Immobilienbetrieb, den KOE, überweisen. Ein gutes Geschäft für die Gelsenkirchener: Denn das Pachtgrundstück beherbergt neben dem Hotel auch die Privatschule Ecolea und ein griechisches Restaurant. Nach OZ-Informationen nahm Gelsen-Log an dem Standort allein im Jahr 2018 gut 3,8 Millionen Euro ein. Geld, das die klamme Ruhrpott-Stadt gut gebrauchen kann.

Weitere OZ+ Artikel

Und das ist nicht der einzige Punkt, in dem die Rostocker einen schlechten Deal gemacht haben: An sämtlichen Unterhaltungsmaßnahmen an dem Gebäude muss sich der KOE beteiligen. Im Klartext: Wenn Gelsenkirchen sein Hotel am Ostseestrand saniert, müssen die Rostocker dafür zahlen. Zu allen Vertragsdetails halten sich beide Seiten aber absolut bedeckt.

Ansicht des Hotel Best Western Hanse in der Warnemünder Parkstraße Quelle: Frank Söllner

Rostock verlor vor Gericht

Rostocks Entscheidern ist der Deal von 1991 jedoch seit Jahren ein Dorn im Auge. Bereits 2009 stellte das Schweriner Innenministerium fest, dass der Pachtvertrag mit Gelsenkirchen so niemals hätte geschlossen werden dürfen – weil er für die Hansestadt „grob unwirtschaftlich“ sei. Rostock versuchte daraufhin, den Vertrag zu kündigen und das lukrative Hotel-Geschäft selbst zu übernehmen.

2012 klagte die Hansestadt Gelsenkirchen sogar vor dem Bundesgerichtshof. Doch die Beschwerde scheiterte im Jahr 2016. Seitdem herrschte Ruhe rund um das Hotel. Nun aber kommt in das Thema wieder Bewegung: Rostock will sein Eigentum zurück.

Vertrag kann 2022 beendet werden

Denn die Hansestadt kann endlich den Vertrag kündigen, sich die Flächen in allerbester Lage wieder aneignen: „Da für beide Vertragspartner ein Kündigungsrecht nach 30 Jahren besteht, beabsichtigt die Stadt Rostock, den bestehenden Pachtvertrag für das ‚Hanse Hotel‘ im kommenden Jahr zu kündigen. Somit ist die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH gezwungen, den Hotelbetrieb 2021 aller Voraussicht nach einzustellen“, sagt Janin Meyer-Simon, Sprecherin der Stadtwerke Gelsenkirchen.

Und weiter: „Um maximale Transparenz für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Ort zu ermöglichen, arbeitet die Geschäftsführung zurzeit an einem Konzept für eine kontrollierte Betriebsaufgabe.“ Aus Mitarbeiter-Kreisen heißt es, zum 31. Januar 2021 soll Schluss sein. Bis zum 15. Januar seien noch Zimmer gebucht, danach wird das Hotel abgeschlossen.

Rostock reagiert überrascht

Offiziell wollen sich weder das Rathaus noch der KOE zu den Vorgängen in Warnemünde äußern. Hinter vorgehaltener Hand heißt es jedoch, dass die Stadtspitze von den geplanten Kündigungen überrascht sei: Schließlich sei es viele Monate hin, bis die Immobilie an Rostock zurückgeht – und was dann an dem Standort geschehen wird, ist noch völlig offen.

Nach OZ-Informationen wird bereits an Konzepten für das Areal gearbeitet. Die stünden aber noch ganz am Anfang. Und: Auch für die Privatschule Ecolea bahnt sich eine Lösung an. Sie will möglicherweise an einem anderen Standort in Warnemünde neu bauen. „Aktuell möchten wir zu all dem nichts sagen. Wir sind in Gesprächen mit allen Beteiligten und werden schon bald Konkretes verkünden können“, sagt Ecolea-Chef Sven Olsen.

Von Andreas Meyer