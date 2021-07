Hanse Sail 2021: Das ist das Programm in Warnemünde

Rostock

Die Vorbereitungen für die Hanse Sail 2021 laufen auf Hochtouren. Nach einem Jahr Corona-Zwangspause kann in diesem Jahr nun das 30. Jubiläum der Sail gefeiert werden – vom 5. bis 8. August. Auch wenn die diesjährige maritime Großveranstaltung pandemiebedingt wesentlich kleiner ausfallen wird als gewohnt, gibt es auch bei der diesjährigen Ausgabe viele Programmpunkte – nicht nur am Rostocker Stadthafen.

„Die Hanse Sail ist viel mehr als nur der Hauptveranstaltungsbereich am Stadthafen“, betont Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. So werde auch in Warnemünde das Seglerfest traditionell erlebbar sein und den maritimen Charakter der Großveranstaltung betonen.

Eröffnung im Kurhausgarten

An vielen alten Abläufen habe man festgehalten, jedoch in diesem Jahr auch neue Akzente gesetzt. „So wird die traditionelle Eröffnungsfeier in diesem Jahr nicht im Stadthafen stattfinden, sondern im Kurhausgarten“, verrät Fromm. Diese beginnt am Donnerstag, dem 5. August, um 16.30 Uhr in Anwesenheit von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sowie Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Zuvor spielt ab 14 Uhr das Marineorchester, ab 17.40 Uhr folgt das Konzert von „The Crazy Boys“. Die Rostocker bieten eine Stunde lang Rock ’n’ Roll-Musik.

Kein großes Bühnenprogramm

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, verzichten die Veranstalter in diesem Jahr auf großes umfangreiches Bühnenprogramm. Dennoch müssen Besucher nicht komplett auf Konzerte verzichten. Neben dem X&POP-Festival des Mau Clubs im Stadthafen soll, so Fromm, in diesem Jahr auch der Kurhausgarten des Ostseebades stärker mit einbezogen werden. Am Freitag, dem 6. August, spielen ab 19.30 Uhr die „Five Men On The Rocks“ Gitarrenrock, überwiegend aus den 1970er Jahren. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Karten sind im Vorverkauf unter mv-ticket.de erhältlich.

Weiter geht es dort am Sonntag, dem 8. August, mit dem Livekonzert der Band „Superphone“. Die Rostocker präsentieren Hits aus fünf Jahrzehnten und bieten einen Mix aus Salsa, Cha-Cha-Cha, Funk und Jazz. Los geht es um 15.30 Uhr.

Künstler im „Vorübergehen“

Die Veranstalter gehen nicht davon aus, dass es Stoßzeiten geben wird – das Programm wurde entzerrt und über den kompletten Tag verteilt. Außerdem werde auf „Kunst im Vorübergehen“ gesetzt: An der Promenade, am Leuchtturm und am Alten Strom präsentieren sich Musiker, Chöre, Tänzer und Stand-up-Künstler. Von Donnerstag bis Sonntag ab 14 Uhr sind unter anderem die Trachtengruppe Warnemünde, der Shantychor De Klaashahns, die Warnemünder Jungs, die Marching Saints, tanzende Piratinnen, Line Dancer, die Breitlings und der Chor „SingManTau“ im Ostseebad unterwegs.

An der Promenade bieten Händler Schmuck, Kunsthandwerk und Sommerartikel an. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Segelschiffe beobachten

In diesem Jahr soll sich die Großveranstaltung einmal mehr auf das besinnen, was die sie im Kern ausmacht – den maritimen Gedanken. „Dass Menschen an der Wasserkante flanieren und Segelschiffe sehen können – das werden wir wieder haben“, verspricht Rostocks Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der größte Hingucker der Hanse Sail, der einzige Großsegler in diesem Jahr, wird seinen Liegeplatz im Ostseebad haben. Das Vollschiff „Dar Młodziezy“ aus Polen hat eine Länge von 108,6 Metern. Auch eine Korvette der Marine macht in Warnemünde fest, ebenso wie die Ketsch „Mirounga“. An der Yachthafenresidenz in Hohe Düne legt der Segelschoner „Galathea“ an, außerdem mehrere Jachten. „Schiffe gucken am Passagierkai geht immer“, heißt es von der Tourismuszentrale Rostock-Warnemünde.

Testpflicht an Hauptveranstaltungsorten

Für die Hauptveranstaltungsbereiche gelten in diesem Jahr Zugangsbeschränkungen. So wird im Stadthafen ein 60 000 Quadratmeter großes Areal eingezäunt, auf dem sich laut Corona-Landesverordnung bis zu 15 000 Menschen gleichzeitig aufhalten dürfen. Der restliche Stadthafen sowie die Veranstaltungsbereiche in Warnemünde sind frei zugänglich – abgesehen vom Kurhausgarten. Zur Eröffnungsfeier sind dort 800 Zuschauer zugelassen.

In einigen Bereichen ist zudem ein Nachweis über eine vollständige Impfung, eine Genesung oder ein negativer Corona-Test erforderlich. Das ist für den zentralen Bereich des Stadthafens, im Kurhausgarten sowie im Iga-Park der Fall, ebenso beim Mitsegeln.

Von Katharina Ahlers