Hanse Sail 2021 in Rostock: Alles zu Corona-Regeln, Attraktionen, Tests

Rostock

Die Hansesail 2021 in Rostock – sie kann stattfinden: Am Dienstag hat das Land endgültig „grünes Licht“ für das größte Volksfest in MV gegeben. Dennoch gibt es Kritik von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Ihm sei nicht klar, wie es möglich sei, die Zahl der zeitgleichen Besucher auf 15 000 zu beschränken. Seine Leute – die Verantwortlichen für die Sail – hingegen haben dafür schon seit Wochen sehr konkrete Pläne.

So sehen die aus:

Wann genau und wo in Rostock findet die Hanse Sail 2021 statt?

Die 30. Auflage des Traditionssegler-Treffens findet in diesem Jahr vom 5. bis 8. August statt – am Stadthafen in Rostock, im Iga-Park und auch in Warnemünde.

Hanse Sail 2021: Wie viele Schiffe werden dabei sein?

„Wir haben um die 120 Anmeldungen bisher“, sagt Matthias Fromm, Chef der Rostocker Tourismuszentrale und „Chef-Planer“ der Jubiläumssail. Der größte Hingucker wird das polnische Segelschulschiff „Dar Młodzieży“.

Auf einige andere beliebte Stammgäste wird die Sail aber verzichten müssen: Die russischen Großsegler – die „Mir“ etwa oder auch die „Kruzenshtern“ und die „Seedov“ - dürfen dieses Jahr nicht nach Rostock kommen. „Die russischen Schiffe müssen in ihren Heimatgewässern bleiben. Aber 2022 sehen wir sie wieder“, so Fromm.

Hanse Sail 2021: Wo wird an Land gefeiert?

Zur Hanse Sail wird es am Stadthafen insgesamt vier „Fest-Bereiche“ geben: Der Mau-Club plant ein eigenes Programm, ebenso der Zirkus Fantasia in der Nähe des Matrosendenkmals. Auf der Helling der ehemaligen Neptun-Werft präsentieren Rostocks Feuerwehren alte und neue Technik. Die Haupt-Partymeile entsteht als umzäunter und abgesperrter Bereich zwischen der Haedgehalbinsel und dem Übergang zur Schnickmannstraße.

Welche Regeln gelten für die Partymeile bei der Hanse Sail 2021?

Zeitgleich dürfen sich maximal 15 000 Besucher im „Haupteventbereich“ aufhalten. Die gute Nachricht: „Es wird keine Maskenpflicht geben und die Gastronomen dürfen auch Bier, Cocktails, Wein, Sekt ausschenken. Ein Alkoholverbot ist nicht geplant“, sagt Sail-Chef Fromm. Eintritt wird weiterhin nicht verlangt. Das gesamte Areal wird aber mit Kameras überwacht.

Brauche ich für den Sail-Besuch einen Corona-Test?

Ja, diese Bedingung hat die Landesregierung am Montag neu formuliert. „Wir werden diese Vorgabe selbstverständlich umsetzen, überarbeiten jetzt unser Konzept mit Hochdruck“, sagt Fromm. Fest steht: Rauf auf das Partygelände dürfen nur Getestete, Genesene oder vollständig Geimpfte. „Wir werden das an den Eingängen kontrollieren. Wie genau, daran arbeiten wir noch.“

Wie wird kontrolliert, dass nur 15 000 Leute auf dem Gelände sind?

Die stadteigene Großmarkt GmbH – verantwortlich für die Partymeile – wird an den insgesamt fünf Eingängen digitale Zählstationen einrichten. „EvoCount“ heißt das System. Ist die Obergrenze an Besuchern erreicht, schaltet eine Ampel auf Rot und der Sicherheitsdienst lässt dann vorerst niemanden mehr rein. Erst wenn Leute das Areal verlassen haben, dürfen wieder neue Gäste rein.

Was wird auf der Sail-Meile geboten?

Im Sail-Areal wird es zehn „Inseln“ mit unterschiedlichen Angeboten geben: Im Bereich „Achterdeck“ zum Beispiel gibt es regionale Produkte und Imbiss-Leckereien, im „Maschinenraum“ stehen Fahrgeschäfte und Karussells, auf der Insel „Kajüte & Kombüse“ gibt es Cocktails und Co. Und reichlich Platz zum Entspannen und Schiffegucken. Der „Laderaum“ und die „Gangway“ sind die neuen Händlermeilen, am „Ausguck“ steht das Riesenrad plus noch mehr Rummel. Das „Bullauge“ ist der Ort für internationale Spezialitäten und auf dem „Hauptdeck“ präsentiert sich das Nachbarbundesland Brandenburg mit Handwerk und Gastronomie. Am „Ankerplatz“ baut die Ostsee-Sparkasse Spiel und Spaß für Familien und Kinder auf.

Hanse Sail 2021: Wird es auch Musik und Bühnen geben?

Ja, auf der „Brücke“ steht beispielsweise die Bühne des Radiosenders „80s80s“ (ehemals Antenne MV). Die „Funkstation“ beherbergt die Campus-Tour des NDR. Das genaue Programm für die beiden „Inseln“ soll es erst in den kommenden Tagen geben.

Wird es auch Ausfahrten geben?

Ebenfalls ja: Viele der 120 Teilnehmer-Schiffe sind nach einem Jahr Pandemie mehr denn je auf zahlende Mitsegler angewiesen. Drei Schiffe – unter anderem die niederländische „Artemis“ – bieten sogar Übernachtungen an Bord an.

Stand jetzt dürfte für das Mitsegeln lediglich eine Maskenpflicht unter Deck gelten. Genauere Regeln soll es rechtzeitig vorher geben. Tagestörns vermittelt das Hansesail-Büro im Internet (www.hansesail.com/mitsegeln)

Was gilt in Warnemünde?

Im Ostseebad ist das Schiffegucken und Bummeln ohne Test, ohne Maske und Co. möglich. An der Promenade am Seekanal werden weiterhin das Riesenrad und kleine Buden stehen.

Und worauf freut sich der Sail-Chef besonders?

„Dass wir überhaupt eine Sail ausrichten dürfen in diesem Jahr“, sagt Matthias Fromm. Denn das war in den vergangenen Tagen absolut nicht sicher. „Natürlich wird diese, die 30. Sail nicht so, wie wir alle es vor der Pandemie kannten. Aber das ist auch eine Chance: Wir wollen wieder das Maritime in den Vordergrund rücken, mehr Qualität bieten. Das testen wir dieses Jahr.“ Fromm ist sicher: „Es wird ein tolles Fest!“

Von Andreas Meyer