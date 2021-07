Jubiläum unter Pandemie-Bedingungen: Ab 5. August findet die 30. Auflage der Hanse Sail in Rostock statt. Die ersten Zäune und Absperrungen am Stadthafen stehen bereits. Maximal 15 000 Besucher dürfen in diesem Jahr an dem maritimen Volksfest teilnehmen. Einlasskontrollen werden durchgeführt.