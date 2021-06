Endlich gibt es „grünes Licht“: Die Hanse Sail 2021 kann stattfinden. Was ist mit Ausfahrten mit Gästen? Und Musik auf den Bühnen? Wird es Alkohol geben? Wie genau die Sail in diesem Jahr stattfindet, welche Regeln Besucher einhalten müssen und was bisher geplant ist.