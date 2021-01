Rostock

Die Stammgäste halten der Sail die Treue: Für die kommende Jubiläumsauflage im August haben bereits 66 Schiffe fest zugesagt. Darunter die „Loth Lorien“, die „ J. R. Tolkien“, die „Tre Hjärtan“, die „Artemis“ oder der Schoner „Ingo“. Seit vergangenem Sommer sind die Verantwortlichen der Tourismuszentrale mit dem Hanse-Sail-Verein und anderen Kooperationspartnern mit der Vorbereitung der maritimen Großveranstaltung beschäftigt. „Und die wird stetig den aktuellen Entwicklungen angepasst“, sagt Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm.

Denn klar ist: Im Jahr 2021 wird es – wenn überhaupt – eine andere Hanse Sail geben. Nachdem die 30. Auflage des Traditionsfestes vergangenes Jahr aufgrund der Pandemie ausfallen musste, „soll die Jubiläumsausgabe im August als maritimes Highlight mit großer nationaler und internationaler Strahlkraft stattfinden. Die Herausforderung ist, eine coronakonforme Veranstaltung aufzusetzen“, so Fromm. „Aber die Sail steht ja auch für Lebensfreude. Und wir sind alle derzeit guter Hoffnung, dass alles stattfinden kann“, ergänzt Frank Elsner, Chef des Hanse-Sail-Vereins.

Wird der Kurhausgarten eingebunden?

Derzeit erarbeiten die Organisatoren einen Flächennutzungsplan für den Stadthafen. „Denn eine durchgängige Flaniermeile wie in den letzten Jahren ist aufgrund der bestehenden Beschränkungen voraussichtlich nicht möglich“, erklärt Fromm. Vielmehr soll der Stadthafen in verschiedene Themenbereiche und Ruhezonen aufgeteilt werden, um Besucherströme besser lenken und kontrollieren zu können.

„Die Bebauung der Flächen erfolgt sehr großzügig und mit den entsprechenden Abständen. Zwischen den Arealen sind breite Pufferflächen vorgesehen, um auch hier eine Entzerrung zu gewährleisten und Menschenansammlungen zu vermeiden“, verdeutlicht der Chef der Tourismuszentrale. Gleiches gelte für das traditionelle Bühnenprogramm, bei dem vor allem die abendlichen Konzerte immer Tausende Menschen angelockt hatten und das wohl nicht in gewohnter Form stattfinden wird. Der beliebte Mittelaltermarkt sei dagegen weiter Bestandteil der Planungen.

Doch nicht nur der Stadthafen ist im Fokus: „Auch in Warnemünde geht es darum, die Flächen coronakonform für die Hanse Sail zu beplanen. In Prüfung ist zum Beispiel die Einbindung des Kurhausgartens für kulturelle Angebote“, so Fromm.

Alle Ideen würden derzeit hinsichtlich ihrer Machbarkeit untersucht und in ein Gesamtkonzept einfließen, das im Frühjahr vorliegen soll. Eines stellt Fromm aber sicher: „Die Erhebung von Eintritt ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.“ Auf das Angebot der Rostocker Bürgerschaft, die Sail von vier Tagen auf eine Woche zu verlängern, sei bewusst verzichtet worden. Unter anderem, weil der Zeitplan der Schiffe das kaum zulasse – die Segler sind im Sommer eng getaktet von einem Fest zum nächsten unterwegs.

Eigner und Kapitäne legen Hygienekonzepte fest

Die Mitarbeiter der Buchungszentrale sind derzeit fleißig dabei, die Gutscheine vom vergangenen Jahr auf 2021 zu übertragen. Außerdem gehen bereits neue Anfragen zum Mitsegeln ein. Wer will, könne sich schon jetzt einen Törn buchen. „Aber viele sind noch unsicher“, weiß Frank Elsner. Unter anderem, weil nicht klar sei, wie das Mitsegeln unter Corona-Bedingungen funktioniert.

„Für die Hygienekonzepte sind die Kapitäne und Eigner der Schiffe verantwortlich“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Geplant würden zwei Varianten – einmal mit 50- bis 60-prozentiger sowie einmal mit voller Auslastung an Bord. „Ob beispielsweise eine Impfung zur Bedingung gemacht wird, steht derzeit nicht fest“, so Elsner. Der Rostocker Hanse-Sail-Verein sei aber in ständigen Gesprächen mit den Schiffscrews, um all diese Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Die Prüfung der Konzepte unterliege dann dem Gesundheitsamt.

Generell seien die Organisatoren laufend mit den Ämtern sowie Polizei und Feuerwehr in Kontakt. „Deren Hinweise und Maßgaben fließen direkt in die Planungen der Sail ein, um Lagepläne und Sicherheitskonzepte fortlaufend anzupassen“, erklärt Matthias Fromm. Die Verantwortlichen würden alles daran setzen, dass die Sail in diesem Jahr stattfinden kann.

In der Krise liegt auch eine Chance

Darauf hofft auch Tobias Woitendorf, Chef des Tourismusverbandes MV – nicht nur, was die Auslastung der Unterkünfte angeht, die im Sommer wahrscheinlich auch so voll wären. „Bei der Sail geht es ja vielmehr um das Erlebnis für die Menschen, die vor Ort sind. Und sie hat enorme Strahlkraft über die Landesgrenzen hinaus, gehört zu den wichtigen Marken in MV“, erklärt er.

Woitendorf sieht in der aktuellen Lage allerdings auch etwas Gutes. „Weil die Pandemie dazu führt, dass man nicht mehr auf Masse setzt, sondern beim Konzept und der Umsetzung an vielen kleinen Stellschrauben dreht und so die hohe Qualität der Veranstaltung noch weiter verbessert“, sagt er. So liege in der Corona-Krise für Rostocks größtes Fest auch die Chance auf einen neuen Anfang.

Von Claudia Labude-Gericke