Hanse Sail 2021 in Rostock: So urteilen OZ-Leser über die Veranstaltung

Die Hanse Sail 2021 in Rostock ist Geschichte. Und die Meinungen darüber, wie das maritime Volksfest gefallen hat, gehen bei den Lesern auseinander. Das hat eine Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG ergeben. Aufgrund der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr nur eine abgespeckte Variante der Hanse Sail. So durften sich beispielsweise nur maximal 15000 Besucher auf dem Festgelände aufhalten. Zutritt gab es nur für genesene, geimpfte oder negativ getestete Gäste.

Insgesamt haben sich an der Umfrage 239 Teilnehmer beteiligt. Auf die Frage der OZ, wie die Hanse Sail 2021 gefallen hat, antworteten 101 Personen mit „sehr gut“. Das sind 42,3 Prozent. Anderer Meinung waren immerhin 73 Leser (30,5 Prozent). Sie gaben an, die Veranstaltung hätte ihnen in diesem Jahr „nicht so gut“ gefallen. Weitere 63 Umfrageteilnehmer (26,4 Prozent) konnten sich kein Urteil erlauben, da sie antworteten: „Ich war nicht da.“

