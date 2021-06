Rostock

Die Entscheidung von Bund und Land steht immer noch aus. Aber dennoch Rostock denkt nicht mehr daran, die Hansesail 2021 abzusagen: Im Rathaus gehen die Verantwortlichen fest davon aus, dass sowohl das Segel- als auch das Volksfest an Land vom 5. bis 8. August stattfinden wird.

Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen sagt bereits: „Wir haben sehr überzeugende Hygienekonzepte bei der Landesregierung eingereicht und sind davon überzeugt, eine tolle und sichere 30. Hanse Sail organisieren zu können. Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen.“

Beratung über Großveranstaltungen erst kommende Woche

Hintergrund: Eigentlich hätten die Verantwortlichen in der Tourismuszentrale und bei der stadteigenen Großmarkt GmbH bis Montag ein definitives Signal aus Schwerin gebraucht. Noch am Wochenende droht deshalb die Absage des größten Volksfestes in MV.

Sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene wurden die Entscheidungen nun erneut vertagt. Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) kündigte jüngst an, dass es erst kommende Woche Beratungen im Kabinett über Großveranstaltungen geben soll. Offenbar sind die Signale in Richtung Sail aber so eindeutig, dass Rostock das Risiko eingeht: „Die eine Woche können wir noch warten. Wir müssen nicht absagen“, sagt Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm.

Feier-Meile am Stadthafen

Nach OZ-Informationen hält Rostock an seinem Konzept für die Sail fest. Das sieht unter anderem eine umzäunte Feier-Meile am Stadthafen vor, in der sich maximal 15 000 Besucher zeitgleich aufhalten dürfen. Ein elektronisches Zählsystem und Sicherheitskräfte sollen das überwachen. Maskenpflicht, Alkoholverbot oder Testpflicht sind nicht vorgesehen. Fast 120 Schiffe haben schon ihr Kommen zugesagt.

Von Andreas Meyer