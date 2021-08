Rostock

Aufatmen bei allen Beteiligten der Hanse Sail: Die Jubiläumsausgabe darf stattfinden und wird am Donnerstag feierlich eröffnet. „Wir haben am Dienstag die finale Genehmigung erhalten“, sagt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Das sei kurzfristig, aber nachvollziehbar. „Man muss so etwas mit aktuellen Daten und Fakten entscheiden.“

Wie Rostocks Stadtsprecher Ulrich Kunze erklärt, sei in dieser Woche Einvernehmen zwischen Land und Kommune hergestellt und somit die Genehmigung formal erteilt worden. „Das Hygienekonzept musste abschließend bestätigt werden, dazu mussten die Fallzahlen des Wochenendes abgewartet werden“, sagt er.

Corona-Ampel steht auf „Grün“

Auch wenn die Zahlen zuletzt gestiegen sind – in MV wurden am Dienstag 80 und am Mittwoch 41 Neuinfektionen gemeldet, davon 19 in der Hansestadt – die Corona-Ampel steht derzeit für die Hansestadt und für das ganze Land auf „Grün“, was für eine kontrollierbare Situation steht. In diese Risikobewertung, die maßgeblich für Maßnahmen und Lockerungen ist, fallen neben dem Inzidenzwert auch die Belegung der Krankenhäuser und die Auslastung der Intensivstationen.

„Wenn die Risikoampel nicht mehr grün ist, würde das Konsequenzen haben, die sich aus den geltenden Verordnungen ergeben und die einzuhalten wären“, so Kunze. So gilt nach Angaben der Landesregierung ab der Stufe „Gelb“ eine Maskenpflicht auch im Freien – das ist derzeit nicht der Fall. Allerdings: „Für eine Verschärfung der Maßnahmen muss die Einstufung für mindestens drei Tage konstant in einer höheren Stufe liegen“, heißt es.

Erste maritime Großveranstaltung in diesem Jahr

Der maritimen Großveranstaltung sollte also nichts mehr im Wege stehen, in den nächsten Tagen werden alle Augen auf Rostock gerichtet sein. Nach Angaben des Dachverbands der deutschen Traditionsschiffe gab es in der Vergangenheit entlang der Küsten von Nord- und Ostsee jährlich fünf bis sechs Treffen der markanten Schiffe. Nachdem bereits der Hamburger Hafengeburtstag abgesagt und die Kieler Woche auf September geschoben wurde, ist die Hanse Sail nun in diesem Jahr die erste dieser Großveranstaltungen.

Grund zur Freude auch bei den Schaustellern, die in diesem Jahr viel in Hygienemaßnahmen investiert haben, Plexiglasscheiben angebracht, Desinfektionsspender aufgestellt haben. „Viele hätten nicht gedacht, dass die Sail stattfindet, wir finden es toll, dass die Stadt das durchzieht“, sagt Verbandschef Lothar Welte. „Wir sind an der frischen Luft, hier im Stadthafen weht ein Lüftchen – es gibt keinen Nachweis darüber, dass man sich hier anstecken kann.“ Kleinere Veranstaltungen hätten gezeigt, dass sich Besucher sehr vorbildlich verhalten und alle gut mitmachen. „Ich bin gespannt, wie das Konzept jetzt auf der Sail angenommen wird“, so der 62-Jährige.

Zugangsbeschränkungen und Eigenverantwortung

Getestet, genesen oder geimpft sind jedenfalls die Besucher des Rummels, der sich auf dem Hauptveranstaltungsbereich befindet. Wer den umzäunten Bereich betreten möchte, muss einen entsprechenden Nachweis erbringen, an 15 Einlassschleusen werden diese von Mitarbeitern des Hanse-Sail-Büros kontrolliert. Zeitgleich dürfen sich nur 15 000 Gäste im Hauptveranstaltungsbereich aufhalten. Auch im Iga-Park (2500) und im Warnemünder Kurhausgarten (800) ist die Anzahl an Besuchern beschränkt.

Andere Bereiche, wie etwa die Promenade in Warnemünde, sind frei zugänglich. „Wir empfehlen allen, dort, wo Abstände nicht eingehalten werden können, eine Maske zu tragen“, betont Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Maßnahmen seitens der Stadt werde es nicht geben, die Veranstalter appellieren an die Eigenverantwortung der Besucher.

Reisinger: Großveranstaltungen stellen grundsätzlich Risiken dar

Auch der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger empfiehlt einen Mund-Nasen-Schutz im Freien. „Großveranstaltungen, bei denen viele Leute zusammenkommen, stellen immer ein Risiko für Neuinfektionen dar“, betont er. Diese Gefahr lasse sich allerdings minimieren, wenn diese Veranstaltungen im Freien stattfinden und Abstände beachtet werden. Auch, dass sichergestellt wird, dass Besucher geimpft oder getestet sind, sei sinnvoll.

Der Hanse Sail blickt der Corona-Experte jedoch optimistisch entgegen. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Zahlen deutlich steigen werden“, sagt er. Grund sei unter anderem das gute Hygienekonzept der Veranstalter.

Von Katharina Ahlers