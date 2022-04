Hanse Sail 2022 in Rostock: Diese Schiffe sind schon jetzt angemeldet

Rostock

Fast 100 Schiffe sind schon jetzt zur Hanse Sail 2022 angemeldet – darunter Segelyachten, Schoner, Motorschiffe, Gaffelkutter, Koggen und Fahrgastschiffe. Die Sail soll endlich wieder zu dem maritimen Großevent werden, für das sie in ganz Nord- und Mitteleuropa bekannt ist. Gesegelt, gefeiert und gestaunt werden soll wie immer am zweiten Augustwochenende, vom 11. bis 14. August.

Es wird die 31. Auflage des Seglertreffens. Im vergangenen Jahr gab es „nur“ eine abgespeckte Variante der Sail. Unter anderem durften sich maximal 15 000 Besucher gleichzeitig auf einem abgesperrten Gelände an Land aufhalten – diese Zahl wurde allerdings zu keiner Zeit erreicht. Vielen hatte diese Sail gefallen, nach dem Motto „Klasse statt Masse“. Hatte das Großevent zu Spitzenzeiten doch regelmäßig mehr als eine Million Besucher angelockt.

Die Schiffe

Die Gäste erwarten spannende Stunden an Bord. Jährlich erfüllen sich etwa 30 000 Besucher an den vier Sail-Tagen den Traum vom Mitsegeln. Bislang sind rund 100 Schiffe gemeldet. Ein alter Bekannter und Star unter den Seglern, der polnische Großsegler „Dar Młodzieży“, wird auch in diesem Jahr wieder erwartet und an der Kaikante in Warnemünde festmachen. Die russischen Großsegler hingegen bleiben fern. Die „Gorch Fock“ soll – neben dem Ausbildungsprogramm – nach bisheriger Planung Ende Juni sowohl an der Kieler Woche teilnehmen als auch im August an der Hanse Sail in Rostock. Auf der Teilnehmerliste ist sie allerdings noch nicht zu finden.

Das polnische Segelschulschiff „Dar Młodzieży“ wird zur 31. Hanse Sail im August 2022 in Warnemünde erwartet. Quelle: Patrick Wernhardt

Weitere Schiffe sind aus den Nachbarländern Polen, Niederlande, Schweden, Dänemark und auch aus Finnland gemeldet. Auch die einheimischen Segler wollen wieder dabei sein. Auf den Weg nach Rostock machen sich unter anderem die „Atalanta“ und „Wissemara“ aus Wismar, ebenso werden die Ketsch „Greif von Ueckermünde“, die Kieler Hansekogge oder die Pommernkogge „Ucra“ erwartet. Heimspiel im Rostocker Hafen hat die „Santa Barbara Anna“. Zudem hat sich bereits das Partyschiff „Koi“ angekündigt.

Mitsegeln

Noch sind viele Plätze zum Mitfahren und Mitsegeln frei. Der Buchungsvorgang soll nun mithilfe eines neuen Buchungsportals noch einfacher gestaltet werden. Wer auf einem der bisher 95 angemeldeten Segelschoner und historischen Dampfer während der Hanse Sail frische Seeluft schnuppern möchte, erhält unter www.hansesail.com eine optimierte Live-Anzeige von noch verfügbaren Schiffen, Plätzen und Preisen sowie eine sofortige Buchungsmöglichkeit inklusive Online-Bezahlfunktion.

Erwartet wird, dass die Corona-Regeln während der Sail in diesem Jahr weitaus lockerer ausfallen als im vergangenen Jahr. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder mehr Gäste an Bord mitnehmen können“, sagt Lutz Sünkeler, Kapitän des Lotsenschoners „Atalanta“ aus Wismar, mit Blick auf die kommende Sail.

Mithelfen

Wer nicht nur gucken und flanieren möchte, sondern richtig mit anpacken möchte, kann als ehrenamtlicher Helfer während der Sail mit im Einsatz sein. Es werden noch zahlreiche Helfer gesucht. Die Aufgaben sind so breit gefächert wie die Hanse Sail selbst – eine Mitarbeit ist sowohl im handwerklich-technischen Umfeld möglich als auch als Betreuer für Schiffe, Künstler und Gäste. Zudem werden eifrige Verkäufer für Merchandising-Artikel der Hanse Sail engagiert.

„Bis zu 100 Ehrenamtliche werden noch gesucht – und gebraucht. Nur mit ihrer tatkräftigen Hilfe können wir die Hanse Sail wieder zu jenem großartigen Spektakel machen, das es seit mehr als 30 Jahren ist“, sagt Matthias Fromm, Tourismusdirektor für Rostock und Warnemünde.

Bewerben kann sich jeder, der zwischen dem 10. und 14. August 2022 Zeit hat, die Ostsee mag und maritimen Themen zugewandt ist. „Als Lohn winken neue Erfahrungen, tolle Begegnungen im internationalen Umfeld und spannende Einblicke in die Organisation und den Ablauf einer Großveranstaltung. Darüber hinaus erhalten aktive Mitstreiter täglich ein kostenloses Mittagessen, eine Aufwandsentschädigung sowie nach Absprache auch eine Fahrtkostenerstattung“, heißt es aus dem Vereinsbüro. Bewerbungen können per E-Mail an hansesail@rostock.de gesendet werden.

