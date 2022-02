Rostock

Segel setzen für das größte maritime Volksfest in Norddeutschland: Die Hanse Sail 2022 in Rostock steuert auf ihre 31. Auflage zu. Vom 11. bis 14. August heißt die Hansestadt wieder Gäste aus aller Welt willkommen – zu Lande und auf dem Wasser.

Spektakuläre Schiffe, reichlich Rummel am Warnowufer und Konzerte machen das Vier-Tage-Event alljährlich zum Publikumsmagneten. Besonders beliebt: die Tages-, Mehrtages- oder Abendtörns sowie die Regatten im Seegebiet vor der Kulisse von Warnemünde. Viele Segler und Kutter machen auch in diesem August wieder die Leinen los und nehmen Passagiere mit. Wer auf einem der Schiffe anheuern und in See stechen möchte, kann schon jetzt Tickets zum Mitsegeln buchen.

Welche Schiffe Ausfahrten auf der Ostsee anbieten, was sie kosten und welche Veranstaltungen an Land geplant sind – die OZ gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Schiffe sind dabei?

Bis dato haben sich 62 Schiffe für die Hanse Sail 2022 angemeldet. Die Flotte ist vielfältig. Vom kleinen Kutter bis zum Schoner ist alles vertreten. Besonders aufsehenerregend: die „Dar Mlodziezy“. Der polnische Großsegler „Dar Mlodziezy“ war bereits bei der Jubiläums-Sail 2021 der Star und will auch in diesem Jahr wieder Rostock anlaufen.

Der Windjammer besticht mit beeindruckender Größe: Er zählt mit 108,6 Metern Länge und 3015 Quadratmetern Segelfläche zu den größten Segelschulschiffen der Welt. Ebenfalls dabei sind die holländische Bark „Artemis“ und der schwedische Schoner „Ingo“, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum begeht.

Wo kann ich mitfahren?

Aktuell bieten bereits folgende Schiffe Ausfahrten an: die 24-Meter-Ketsch „Albin Köbis“, die 59-Meter-Bark „Artemis“, der Heringslogger „Belle Amie“, die Ketsch „Berta von Lassan“, die „BV2 Vegesack“, die 35-Meter-Tjalk „Engelina“, die Tjalk „Erna“, der Haikutter „Hansine“, der Stagsegelschoner „Jolly Roger“, der Toppsegelschoner „Mare Frisium“, die 48-Meter-Brigg „Morgenster“, der Logger „Ryvar“, der Gaffelkutter „Stella Maris“ und der Toppsegelschoner „Thor Heyerdal“.

Wie viel kostet das Mitsegeln?

Das richtet sich nach dem jeweiligen Schiff, dem Datum, der Tageszeit und der Dauer. Günstige Fahrten bietet die „Engelina“ ab 39 Euro pro Person (19 Euro für Kinder bis 14 Jahre) an. Teurer wird es meist auf den größeren Schiffen und bei Abendtörns. Preise von bis zu 99 Euro pro Person werden aufgerufen. Dafür bekommen Mitsegler nicht nur ein unvergessliches Erlebnis, sondern werden an Bord mit Sekt, Suppen, Grill-Snacks oder Kuchen bewirtet.

Dass sich Segelfans das durchaus gern gönnen, zeigt ein Blick in die Buchungslage: Zu den Fahrten, die bereits ausgebucht sind, zählen zum Beispiel eine Mittagsfahrt der „Albin Köbis“ für 89 Euro sowie ein Abendtörn an Bord der Tjalk „Erna“ für 75,50 Euro.

Wie kann ich einen Törn buchen?

Das Team der Buchungszentrale ist unter der Rufnummer 0381 / 29 75 zu erreichen. Auch online können Interessierte einen Platz buchen und zwar unter www.hansesail.com. Wer sich eine Fahrt auf seinem Traumschiff sichern möchte, sollte jetzt zugreifen. „Das Interesse an der Buchung von Mitsegeltörns steigt stetig und insbesondere die Abendfahrten verzeichnen eine große Nachfrage“, sagt das Hanse-Sail-Büro. Wer lieber ganz spontan am jeweiligen Tag eine Ausfahrt buchen möchte, kann auf der Hanse Sail die Buchungszentrale aufsuchen, muss allerdings in Kauf nehmen, dass es dann dort nur für bestimmte Schiffe und Ausflüge Resttickets gibt.

Was findet an Land statt?

Die Hanse Sail soll im Vergleich zum Jubiläumsjahr 2021 wieder wachsen und plant optimistisch die Gestaltung von Flächen im gesamten Stadthafen und in Warnemünde. Ein Fokus liegt auf der stärkeren Integration des Iga-Parks in das Sail-Konzept. Hier wird wieder das Bürgerfest FOLKEMØDE in die Aktivitäten zur Sail integriert und es soll in seinem zweiten Jahr weiter ausgebaut werden. In Planung sind ebenfalls wieder die Bespielung von mehreren thematischen Bühnen und die Künstlerakquise läuft aktuell. Auf welche Konzerte sich Musikfans freuen dürfen, ist daher noch nicht spruchreif.

Inwiefern spielt Corona eine Rolle bei den Planungen?

Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre werden weiterhin in den Planungen zur kommenden Hanse Sail berücksichtigt, sagt das Organisationsteam. Man sei aber optimistisch, die Veranstaltung in diesem Jahr ohne größere Einschränkungen durchführen zu können. Wer auf dem Laufenden bleiben möchte, was Programm und Termine angeht, schaut online auf www.hansesail.com oder www.facebook.com/HanseSail vorbei.

Wann ist die Hanse Sail 2022 geöffnet?

Donnerstag (11.8.) 12-24 Uhr; Freitag (12.8.) 10-1 Uhr; Samstag (13.8.) 10-1 Uhr; Sonntag (14.8.) 11-20 Uhr. Wer dann Teil der Hanse-Sail-Crew sein möchte, kann sich schon jetzt bewerben: Ehrenamtliche Helfer als Schiffsbetreuer, Merchandise-Verkäufer, Künstlerbetreuer und handwerklich begabte Wasserratten werden gesucht und können sich unter olaf.nueckel@rostock.de melden.

Übrigens: Alle, die die 31. Hanse Sail aus irgendeinem Grund verpassen werden, können sich schon mal den 10. bis 13. August 2023 im Kalender vormerken. Dann geht das schönste Maritimfest an der Ostsee in die nächste Runde.

