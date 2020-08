Rostock

Manfred Gall hat viel Platz, als er am Dienstagvormittag seine Angeln am Passagierkai in Warnemünde auspackt. Hinter ihm schlendern Passanten entlang, wo sonst um diese Zeit die ersten Buden für die Hanse Sail aufgebaut würden. Dass die Großveranstaltung in diesem Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, findet Manfred Gall, der aus der Lutherstadt Wittenberg ( Sachsen-Anhalt) angereist ist, gar nicht so schlecht: „Sonst wäre ich wohl nicht hergekommen“, sagt er.

Manfred Gall und Nick (10) aus Lutherstadt Wittenberg können in Ruhe angeln. Quelle: Martin Börner

Er möchte lieber in Ruhe beim Angeln entspannen, aufs Wasser schauen und vielleicht einen Fisch fangen. Gestern hätten immerhin ein paar Plattfische angebissen, erklärt er. „Na ja, eigentlich haben wir nur einen gefangen“, korrigiert sein Mitangler Nick (10).

Segelschiffe und Trubel fehlen in diesem Jahr

David Sauer und seine Tochter Josee vermissen hingegen die Hanse Sail. Sie stehen vor ihrem Wohnwagen auf der Mittelmole und blicken zum Seekanal, wo gerade die imposanten Kreuzliner „Aida Mar“ und „Aida Blue“ vorbeigezogen sind. Sie kommen sonst jedes Jahr aus Brandenburg an der Havel zur Hanse Sail: „Die großen Segelschiffe, der Trubel – das fehlt uns in diesem Jahr“, sagt David Sauer.

David Sauer und Tochter Josee Sauer aus Brandenburg vermissen die Hanse Sail. Quelle: Martin Börner

Der Trubel fehlt auch Daniel Scheffel, ebenso wie einige Umsätze, die sonst zur Hanse Sail in der Eckert-Filiale am Warnemünder Bahnhof gemacht werden. Der 20-jährige Auszubildende verkauft den Kunden Bücher, Zeitungen und Tabakprodukte, er schätzt an der Sail die schönen Schiffe und vielen Stände.

Daniel Scheffel (20), Auszubildender bei Eckert am Warnemünder Bahnhof, fehlt der Hanse-Sail-Trubel. Quelle: Martin Börner

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht der Kapitän des Fahrgastschiffs „Käpp’n Brass“ am Alten Strom, René Weishaupt (40), den Ausfall der Hanse Sail. „Wir haben zwar finanzielle Einbußen, aber dafür wird die Hanse Sail im nächsten Jahr umso schöner“, blickt er optimistisch nach vorn. Das Tagesgeschäft laufe zwar derzeit gut, abends würden jedoch Angebote wie Mondscheintouren ausfallen.

Dass in diesen Tagen eigentlich die Hanse Sail stattfinden sollte, wussten hingegen Antje und Sven Andermann gar nicht. Die Urlauber aus Thüringen spazieren gelassen an der Mittelmole entlang. Von der Sail hätten sie zwar schon gehört, aber auch ohne Großveranstaltung vermissen sie in Warnemünde nichts.

Antje und Sven Andermann aus Thüringen Quelle: Martin Börner

Von Axel Meyer-Stöckel