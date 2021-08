Hanse Sail: Diese Fahrgeschäfte sind in Rostock mit dabei

Rostock

Letzter Feinschliff, bevor es endlich wieder losgeht: Motiviert schrubbt Urian Crin am Mittwochvormittag die Gondeln des Riesenrads, das auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen aufgebaut ist. Am Donnerstag erwartet der Mitarbeiter vom Schaustellerbetrieb „Gormanns und Söhne“ nach langer Pause wieder zahlreiche Besucher auf dem Rummel der Hanse Sail. „Ich denke, das wird gut angenommen“, sagt er. 35 Meter hoch ist das Riesenrad und lässt Besucher in den 26 Gondeln über den Stadthafen blicken.

Im „Maschinenraum“, dem Rummel-Bereich der Hanse Sail, gibt es neben dem Riesenrad noch sieben weitere Groß- sowie fünf Kinderfahrgeschäfte. Insgesamt kommen nach Angaben des Hanse-Sail-Büros 64 Schausteller mit Spielbuden, Zucker- und Bäckereigeschäften, Imbiss- und Ausschankangeboten. Alle stehen in den Startlöchern, stellen Hygienespender auf, kümmern sich am Tag vor der Sail um die letzten Wartungsarbeiten.

Neues Fahrgeschäft: Big Spin

Neben altbewährten Attraktionen, wie etwa dem Autoscooter von Lothar Welte, dem Vorsitzenden des Schaustellerverbands, oder einem Kettenkarussell, warten auch neue Fahrgeschäfte auf Besucher. Zum ersten Mal in Rostock ist beispielsweise das Karussell „Big Spin“, das von Weltes Sohn Marco und Enkel Maximilian betrieben wird. Für den Vorsitzenden des Schaustellerverbands MV das Highlight des Rummels. „Das ist eine Wahnsinns-Maschine, die es nur zweimal in Deutschland gibt“, sagt er. Aufgebaut ist der „Big Spin“ wie eine Krake mit zwölf Armen, an deren Enden sich jeweils eine Gondel mit zwei Plätzen befindet. „Das Karussell dreht sich und die Arme bewegen sich auf und ab – man erreicht eine Höhe von sieben Metern“, sagt Maximilian Welte.

Zusätzlich würden sich ab und zu auch die Gondeln selbst bewegen. „Das Fahrgefühl ist schon besonders.“ Sein Großvater stimmt zu. „Mit meinen 62 Jahren vertrage ich das Karussellfahren eigentlich nicht mehr ganz so gut, durch die ganze Dreherei. In diesem Fahrgeschäft wird mir aber nicht übel.“ Der „Big Spin“ eigne sich daher auch für „jung gebliebene ältere Gäste.“

Auf und ab mit „Superhopser“ und „Jump Street“

Bei der Jugend beliebt sei vor allem der „Superhopser“, ein Fahrgeschäft, bei dem die Gäste ringförmig auf einer Bank in einem Kessel sitzen. „Der Kessel wippt schön und ist ganz schön rasant“, beschreibt Lothar Welte. „Das Gehopse macht richtig Spaß, da muss man sich ganz schön festhalten und die Beine fliegen hoch.“ Rasant wird es, so der Chef des Schaustellerverbands, auch bei der „Jump Street“ – einem Fahrgeschäft, bei dem die Mitfahrer auf einer Bank in einer Reihe sitzen und diese Auf- und Abwärtsbewegungen macht – mal im Uhrzeigersinn, mal gegen den Uhrzeigersinn. „Der Betreiber macht manchmal ein Becherspiel – die Menschen bekommen einen Becher in die Hand und wer am Ende noch am meisten Wasser drin hat, gewinnt“, sagt Lothar Welte. „Das kann man aber nur an ruhigen Tagen machen.“

Freude bei den Kindern

Auch für die Kleinen wird was geboten. Besonders beliebt bei Besuchern, aber auch den Schaustellerkindern sei ein „Babyflug“-Fahrgeschäft. Ein Karussell mit mehreren Armen, an deren Enden jeweils Gondeln in Flugzeugform befestigt sind. Diese können von den Kindern selbst auf- und abbewegt werden. „Wenn die Eltern dabei sind, kann das schon von klein auf gefahren werden“, sagt der Schausteller. Er erlebt immer wieder rührende Szenen an diesem Karussell. „Letztens in Sassnitz standen zwei Kinder – drei und vier Jahre alt – vor dem Babyflug und waren ganz aufgeregt. Die sind noch nie vorher Karussell gefahren und waren voller Vorfreude“, erinnert er sich. „Ich habe Gänsehaut bekommen.“

Wie bei jedem Rummel können Besucher auch beim mobilen Freizeitpark Gewinne abstauben. Eine Besonderheit ist das Toiletten-Wurfspiel. Besucher können Bälle in Toilettenschüsseln werfen, die immer wieder automatisch den Deckel auf- und zuklappen. „Die Firma hat sich dieses Spiel patentieren lassen“, erklärt Welte. Schausteller-Familie Geisler, die derzeit in Warnemünde das Riesenrad betreibt, hat im Stadthafen die Doppelstockverlosung „Traumland“ aufgebaut. Außerdem wird es einen Schießstand geben.

