Rostock

Rummel, Konzerte, Traditionssegelschiffe, Feiern, Tanzen und das maritime Flair genießen: 2020 hätte die 30. Hanse Sail stattgefunden. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Spektakel jedoch auf das nächste Jahr verschoben. Trotzdem gibt es an Land und auf dem Wasser für Rostocker und Besucher einiges zu erleben. Die „ Santa Barbara Anna“, „ Morgenster“ (Warnemünder Passagierkai) und „ Albert Johannes“ liegen schon in Rostock. „;Die Pegasus’, ,Atalanta’, ,Vorpommern’, , Atlantis’, ,Artemis’, ,Loth Lorien’, ,Banjaard’, ,J.R. Tolkien’ und die ,Wissemara’ planen Rostock trotz Hanse Sail-Absage anzulanden“, so Anja Thomanek vom Pressebüro der Hanse Sail.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Wer auf einem Traditionsschiff oder einem anderen Schiff mitsegeln oder fahren möchte, kann sich eine Tour auf der Internetseite der Hanse Sail buchen.

Anzeige

Mitsegeln : Tagestörns in Rostock und Warnemünde

Auf der „ Albert Johannes“ aus den Niederlanden gibt es zwischen dem 6. und 9. August täglich mehrere Segeltörns zu erleben. Die Fahrten dauern zwischen drei und sechs Stunden und starten am Rostocker Stadthafen. Kinder bis sechs Jahren fahren kostenlos mit, Erwachsene können ab einem Preis von 50 Euro mitfahren. Am Donnerstag startet der Dreimaster um 11 Uhr und um 19 Uhr, am Freitag um 10 Uhr, 14 Uhr und 19 Uhr, Samstag um 11 Uhr und um 19 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

Weitere OZ+ Artikel

Die „ J. R. Tolkien“ startet ab Warnemünde. Der Toppsegelschoner aus den Niederlanden fährt zwischen dem 4. und 9. August eine bis drei Touren täglich. Die Touren dauern zwischen 45 Minuten (ab 10 Euro) und drei Stunden (ab 45 Euro)

Auch auf der „Loth Lorien“ aus den Niederlanden können Segelabenteuer erlebt werden. Das über 100 Jahre alte Segelschiff startet am Donnerstag zu einer zweieinhalbstündigen Tour am Rostocker Stadthafen. Um 20 Uhr gibt es eine zweistündige Tour, die in Warnemünde beginnt und endet. Am Freitag startet das Schiff um 10.30 Uhr in Warnemünde zum Rostocker Stadthafen, um 14.30 Uhr gibt es eine zweistündige Segeltour (Start: Rostocker Stadthafen). Am Samstag gibt es eine letzte Tour vom Stadthafen nach Warnemünde um 15 Uhr. Das Mitsegeln kostet zwischen 10 und 40 Euro.

Die niederländische „ Morgenster“ liegt in Warnemünde. Sie startet Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr zu einer zweieinhalbstündigen Tour. Das Mitsegeln kostet für Erwachsene 25 Euro und Kinder bis 12 Jahren 12,50 Euro. Die „ Morgenster“ segelt auch am 11., 13., 15., 18. und 21. August.

Auf dem See- und Hafenschlepper „Petersdorf“ können Mitsegler am 8. August um 10 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr und um 14 Uhr für drei Stunden mitfahren. Der Schlepper startet am Rostocker Stadthafen. Für 45 Euro kann man mitfahren.

Mehrtagestörn ab Rostock

Auf der niederländischen „ Atlantis“ gibt es zwischen dem 6. und 9. August einen Segeltörn von Rostock nach Kiel zu erleben. Mitsegler schlafen in 2-Bett-Kabinen mit Dusche und WC. Die Vollverpflegung ist inklusive. Die Tour von Donnerstag bis Sonntag kostet 450 Euro pro Person und ist auf der Internetseite der Hanse Sail buchbar.

Spaß im Rostocker Stadthafen

Der Rummel auf der Haedgehalbinsel bietet Freizeitspaß auf 5000 Quadratmetern. Von montags bis donnerstags zwischen 11 Uhr und 20 Uhr und von Freitag bis Samstag zwischen 11 Uhr und 22 Uhr und sonntags zwischen 11.30 Uhr und 20 Uhr gibt es Karussells und Imbissstände für einen Eintrittspreis von 2 Euro. Die Eintrittskarte dient als Wertbon für die Angebote im Freizeitpark. Der Rummel am Hafen ist noch bis zum 23. August geöffnet und bietet rund 20 Fahrgeschäfte.

Das Riesenrad „Ostseestern“ im Stadthafen Rostock auf Höhe der Schnickmannstraße bietet eine tolle Sicht über die Rostocker Innenstadt. Bei genauem Hinschauen kann man in der Ferne sogar die Ostsee erspähen. Bis zum 9. August dreht das Rad zwischen 12 und 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr seine Runden. Eine Fahrt kostet 4 Euro.

Ab Freitag kann die Ausstellung „29 Jahre Hanse Sail“ im Stadthafen besichtigt werden. Auf großen Bannern werden die letzten Hanse Sails am Museumshafen vor dem „Alten Fritz“ zur Schau gestellt. „Diese Outdoor-Ausstellung lädt alle Interessierten bis zum 30. August kostenfrei zu einem Besuch ein“, so Thomanek.

Freizeittipps in Warnemünde

Auf der Warnemünder Seepromenade gibt es bis zum 31. August zahlreiche Stände. Zwischen dem Leuchtturmvorplatz und dem Neptunhotel können Besucher stöbern. Es gibt zum Beispiel Schmuck, Kunsthandwerk und Sommerartikel.

Eine besonders schöne Aussicht gibt es vom Riesenrad auf der Mittelmole in Warnemünde. Das 36 Meter hohe Rad fährt täglich zwischen 12 und 22 Uhr (Freitag und Samstag bis 24 Uhr).

Maritimes Flair, leckere Fischbrötchen und frischen Räucherfisch gibt es am Alten Strom auf dem Fischmarkt in Warnemünde. Dort gibt es samstags und sonntags zwischen 8 Uhr und 18 Uhr viel Kulinarisches zu entdecken.

Von Nora Reinhardt