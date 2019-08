Rostock

Das Hanse-Sail-Wochenende wird bunt: Feuerwerk, Caught in the Act und Schiffsparade – das sind die Programm-Höhepunkte am Samstag und Sonntag:

Samstag, 10. August

Im Iga-Park Schmarl wird ab 11 Uhr der Kutterruder-Cup ausgetragen. Ziel ist es, am schnellsten um das Traditionsschiff herumzukommen.

Spannende Mitmachexperimente und eine große Schauvorlesung zum Thema „Element 1 (4) 19 erleben“ erwartet die Besucher der Hanse Sail im Max-Planck-Institut für Demografie.

Am Abend wird die Hanse Sail so farbenfroh wie noch nie: Als Zeichen für eine friedliche Welt wird um circa 22.30 Uhr am Passagierkai in Warnemünde das russische Segelschulschiff „Mir“ bunt beleuchtet. Musikalisch begleitet wird das Spektakel von Ola van Sander.

Auch wenn es zur diesjährigen Hanse Sail in Warnemünde kein Feuerwerk geben wird, auf die bunten Funken am Nachthimmel müssen die Besucher nicht verzichten: Ab 22.40 Uhr findet das traditionelle Sailors Feuerwerk im Rostocker Stadthafen statt. Dazu legt Party-Tower-DJ Stephan Mangelsdorff bis 24 Uhr auf.

Zurück in die 90er versetzt der Auftritt der Boy-Group Caught in the Act die Gäste der Hanse Sail. Ab 23 Uhr spielen die Popstars auf der Bühne der Haedgehalbinsel.

Sonntag, 11. August

„Greif“ versus „ Ide Min“: Ab 11 Uhr startet das Match-Race der beiden Schiffe im Seegebiet vor Warnemünde.

Ebenfalls ab 11 Uhr: Zwischen der Wiro-Tribüne und der Bühne am Leuchtturm in Warnemünde findet die Crew-Parade mir den Besatzungen der Segelschulschiffe statt.

Die Hanse Sail neigt sich langsam dem Ende: Die lateinamerikanischen Segelschulschiffe „ Cuauhtémoc“ und „Gloria“ laufen gegen 17 Uhr in Warnemünde aus.

Um 18 Uhr ist es dann soweit: Als emotionaler Schlusspunkt der 29. Hanse Sail ist die Kleine Schiffsparade der Nationen im Rostocker Stadthafen geplant.

Von oz