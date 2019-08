Cocktails am Stadthafen, Weltpolitik in Warnemünde: Die Sail hat begonnen – und sie ist so entspannt wie seit Jahren nicht mehr. Das Konzept, das Volksfest familiärer zu machen, geht am ersten Abend voll auf. Bundespräsident Steinmeier lobt indes: „Das Fest vereint ganz Europa – von Portugal im Westen bis Russland im Osten.“