Donnerstagmorgen 11.30 Uhr: Die letzten Passanten haben den zentralen Bereich des Rostocker Stadthafens verlassen. In einer halben Stunde beginnt der erste Tag der Hanse Sail – das Gelände zwischen der Heagehalbinsel und dem Fähranleger Schütt ist für die nächsten Tage nur noch für zeitgleich 15 000 geimpfte, getestete oder genesene Besucher zugänglich. An den insgesamt 15 Einlassschleusen, die an fünf Eingängen aufgebaut sind, positionieren sich die Security-Mitarbeiter des Firma ABS.

Extra für die Hanse Sail wurden zusätzlich zu den bestehenden Testcontainern in der Stadt drei weitere aufgebaut: An der Fischerbastion, am hölzernen Hafenkran und am Parkplatz Kabutzenhof. Bei Letzterem stehen bereits eine halbe Stunde vor der Eröffnung die ersten Menschen an. Zu ihnen gehört Familie Flinker aus Weißwasser (Sachsen). „Wir sind alle schon geimpft, nur meine Tochter Josie noch nicht. Daher lassen wir sie nun testen“, erklärt Anja Flinker.

Josie Flinker (l.) lässt sich von Iane Hanisch schnelltesten. Quelle: Ove Arscholl

Für die 16-Jährige Josie kein Problem. „Das kenne ich ja schon aus der Schule.“ Nachdem sie den Anmeldebogen ausgefüllt hat, wird ihr von Mitarbeitern des Bürgertestzentrums ein Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich entnommen. Nun muss die Familie 15 Minuten lang auf das Ergebnis warten. „Sobald der Nachweis da ist, wollen wir auf das Gelände“, sagt Anja Flinker. „Ein bisschen über die Sail schlendern, Schiffe angucken – wir sind das erste Mal bei dieser Veranstaltung und sehr gespannt.“ Am Samstag möchte die Familie erneut zum Fest – für Josie bedeutet das, dass sie erneut zum Testcontainer kommen wird. „Das ist okay für mich. Aber grundsätzlich möchte ich mich bald impfen lassen“, sagt sie.

Tests für Konzerte und Ausfahrten

Thomas Gorny wurde bereits geimpft – allerdings erst einmal. „Ein bisschen nervig ist das schon, dass ich jetzt jeden Tag erstmal einen Test organisieren muss, weil ich noch nicht vollständig immunisiert bin“, sagt der Schiffsbetreuer. „Aber an sich ist das okay. Es geht ja schnell.“ Der Vormittag am Testzentrum verläuft noch ruhig. Am Vormittag wurden 60 Tests an der Station neben Zirkus Fantasia durchgeführt. „Die meisten werden am Wochenende kommen – für die Ausfahrten oder die Konzerte zum Beispiel“, sagt Mitarbeiterin Iane Hanisch. Direkt neben dem Testzelt befindet sich der Mau-Club. Dort findet in den nächsten Tagen das „X&Pop“-Festival statt – mit Auftritten zahlreicher Künstler.

Security muss Besucher abweisen

Derweil am Eingang in Höhe des Kanonsberg: Der Sicherheitsmitarbeiter Sven Klage steht an der Eingangsschleuse und kontrolliert den Impfausweis eines Besuchers. Er schüttelt den Kopf, der Mann dreht um und verlässt das Gelände. „Er hatte kein Ausweisdokument dabei. Den brauchen wir zusätzlich zum Nachweis“, erklärt er. In der ersten Stunde seit Öffnung sei es noch verhältnismäßig ruhig. „Die meisten Besucher haben bisher eine vollständige Impfung nachweisen können. Es kommen aber auch viele mit Test und einer, der einen Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion vorzeigen konnte, war auch dabei“, so der Security.

Dennoch müssen auch Menschen weggeschickt werden. „Gerade waren hier drei Männer, die keinen Nachweis hatten – sie wussten davon nichts“, sagt Klages Kollege Patrick Brandt. „Die wollen aber schnell zum Testzentrum und einen Test machen lassen.“

Ein Stück sicherer

Vor dem Gelände stehen Chantal Schäfer und Dennis Küthe aus dem Sauerland. Die beiden Urlauber blicken auf ihre Mobiltelefone. „Wir warten noch auf unser Testergebnis, vorher kommen wir nicht rein“, erklärt die 20-Jährige. In diesem Moment erhält sie eine E-Mail. „Negativ“, liest sie erleichtert vor. Auch Dennis Küthe ist nicht infiziert. „Wir haben gestern auf der Fahrt erst im Radio gehört, dass man einen Test braucht, um auf das Hauptveranstaltungsgelände zu kommen“, sagt er. „Das wussten wir vorher nicht und wir hatten schon die Befürchtung, dass das jetzt total aufwendig wird mit der Organisation.“

Familie Vormwald aus Bayern freut sich auf die Hanse-Sail: die Eltern Nicole und Christian mit den Kindern Lina und Emil. Quelle: Ove Arscholl

Doch das Paar hatte Glück. In der gesamten Hansestadt stehen zahlreiche Testmöglichkeiten zur Verfügung. „Wir mussten nicht einmal zehn Minuten warten“, sagt der 25-Jährige. Dass ein Nachweis erforderlich ist, finden die beiden gut. „So fühlt man sich nochmal ein Stück sicherer“, sagt Chantal Schäfer. „Wir sind noch unsicher, ob wir uns impfen lassen wollen. Daher finden wir es gut, dass es auch für Ungeimpfte Möglichkeiten gibt.“

Besucherzahlen werden automatisch erfasst

Nicole und Christian Vormwald aus Bayern sind hingegen vollständig geimpft. „Für uns ist das kein Aufwand. Den Impfausweis haben wir digital auf dem Handy“, sagt die Urlauberin. Warten muss das Ehepaar dennoch – auf die Testergebnisse ihrer Kinder Lina (10) und Emil (7). „Ich finde das okay“, sagt Lina. „Das kenne ich ja auch von der Schule.“

Infos zum Einlass Wer das Hauptveranstaltungsgelände im Stadthafen besuchen möchte, muss entweder vollständig geimpft, negativ getestet oder genesen sein. Ein Antigen-Test darf maximal 24 Stunden alt sein. Die Veranstalter empfehlen dringend, sich vor der Anreise zur Hanse Sail bereits im Heimatort testen zu lassen. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten in Rostock. Testzentren befinden sich unter anderem auf dem Kirchenplatz, am Leuchtturm und auf der Promenade in Warnemünde, in Markgrafenheide im Budentannenweg sowie in der Rostocker Innenstadt am Neuen Markt, vor dem Kröpeliner-Tor-Center oder bei der Kunsthalle. Zudem wird es zur Sail drei Testmöglichkeiten nahe dem Veranstaltungsgelände am Stadthafen geben: am Parkplatz Kabutzenhof, am Holzkran und an der Fischerbastion. Ein Online-Termin muss vorher gebucht werden: www.buergertest-rostock.de. Weitere nahe liegende Testmöglichkeiten finden Besucher im Hansecenter Bentwisch sowie im Ostseepark Sievershagen. Tourismusdirektor Matthias Fromm weist darauf hin, dass Selbsttests – selbst wenn sie vor Ort durchgeführt werden – nicht akzeptiert werden.

Schließlich betritt die Familie das Gelände. Eine Kamera erfasst die Besucher. Über ein System werden die vier automatisch gezählt. „Sobald 12 000 Menschen auf dem Gelände sind, bekommen wir von der zentrale einen Hinweis, dass es eng wird“, erklärt Security Patrick Brandt. „Bei 15 000 ist dann Schluss.“

Von Katharina Ahlers