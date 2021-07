Hanse Sail in Rostock: OZ verlost Ausfahrten auf der Santa Barbara Anna.

Rostock

Die Hanse Sail in Rostock findet nach einem Jahr Corona-Pause unter Pandemie-Bedingungen statt. Vom 5. bis 8. August kommen die Menschen wieder zum größten jährlich stattfindenden Treffen von Traditionsseglern und Museumsschiffen der Welt in die Hansestadt.

Die OSTSEE-ZEITUNG macht auf der Hanse Sail eine Geburtstagsausfahrt auf der Santa Barbara Anna. Diese feiert nämlich in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Dafür laden wir exklusiv OZ-Plus-Leser zu einer Ausfahrt ein. Wir verlosen insgesamt 17 Mal zwei Plätze auf dem Traditionsschiff. Das Ganze findet am Freitag, den 6. August von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt.

So machen Sie mit

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie nur eine Frage beantworten und sich anschließend registrieren – schon wandern Sie in den Lostopf. Wir möchten dafür von Ihnen wissen: Welchen runden Geburtstag feiert die Santa Barbara Anna in diesem Jahr?

Hier geht’s zum Gewinnspiel.

Bis Freitag, den 30. Juli um 12 Uhr können Sie an der Verlosung teilnehmen. Die glücklichen Gewinner werden dann sowohl online als auch in der Zeitung gekürt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Von OZ