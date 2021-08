Rostock

Langsam dreht sich das Riesenrad am Freitagmittag auf der Haedgehalbinsel im Rostocker Stadthafen. Die achtjährige Helena aus Elmenhorst hält sich an der Umrandung ihrer Gondel fest und blickt mit großen Augen nach unten. „Ich liebe es, Riesenrad zu fahren. Da hat man so einen schönen Ausblick“, sagt das Mädchen. „Schwindelig ist mir nicht.“

Kinder freuen sich über den Rummel

Das Mädchen, das mit Mutter Nadja Hoppe und ihrem ein Jahr jüngeren Kumpel Remy in der Gondel Platz genommen hat, genießt den Blick über das Hauptveranstaltungsgelände am zweiten Tag der Hanse Sail – über die Informationsstände, die Schlemmermeile, die kleinen Bühnen und die Schiffe, die im Stadthafen festgemacht haben. Am meisten interessiert die Besucherin jedoch der Rummel des Volksfestes. „Ich möchte auf jeden Fall noch Autoscooter fahren.“

Die neunjährige Clara Schröder rutscht derweil mit ihrer Mutter Clara Schröder die Teppichrutsche herunter. „Wir sind noch nicht so lange hier, aber ich glaube, das ist mein Lieblingsfahrgeschäft hier“, sagt das Mädchen aus Halle. Ihre Mutter lacht. „Aber gleich werden wir uns erst mal Schiffe angucken und vielleicht noch eine Ausfahrt buchen.“

Zur Galerie Auf der Veranstaltungsmeile am Rostocker Stadthafen wird ein vielfältiges Programm geboten.

Schiffe gucken, zu Ausfahrten starten

108 Traditionssegler und Museumsschiffe haben in diesem Jahr in Rostock festgemacht. Beeindruckt stehen Galina Schermann aus Darmstadt und ihre drei Kinder Alisa (3), Paul (5) und Michael (8) an der Kaikante und bewundern die Schiffe. „Die Oma wohnt in Rostock und wir waren schon oft hier – trotzdem ist es immer wieder beeindruckend“, sagt Schermann. Eine Ausfahrt sei jedoch nicht geplant.

Anders sieht das bei Elisa (11) und Lilly (15) aus. Die beiden Freundinnen aus Sachsen freuen sich auf ihren Törn mit der Santa Barbara Anna. „Das wird sicher richtig schön“, sagt Elisa voller Vorfreude. Zuvor beenden die Mädchen jedoch ihre Tischtennis-Partie in der Ospa-Erlebniswelt. Auf einer 2100 Quadratmeter großen Eventfläche sind dort zahlreiche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten aufgebaut.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rollstuhlsport, Tischtennis und Surfen

Mit dabei: Ein Surf-Simulator. Der zehnjährige Til aus Mühlheim an der Ruhr ist bei seinen Großeltern zu Besuch und versucht, sich möglichst lange auf dem Brett zu halten. „Beim zweiten Versuch hat’s geklappt“, verrät er stolz. Opa Uwe Thiele gefällt das Angebot. „Für mich als Rostocker ist das schon die 15. Sail. Das ist alles nicht neu für mich. Aber für Til ist das eine schöne Ferienbeschäftigung“, sagt er.

Der VBRS – der Dachverband für die Behinderten- und Rehasportvereine – nutzt die Veranstaltung, um auf die Barrieren, auf die Rollstuhlfahrer im Alltag stoßen, aufmerksam zu machen. Besucher können einen Parcours zurücklegen – sie fahren unter anderem eine Rampe hoch oder auf ein kleines Podest. „Das symbolisiert beispielsweise eine Bordsteinkante“, sagt Tino Ammon. Der 36-Jährige sitzt seit einem Unfall vor 15 Jahren im Rollstuhl. „Wichtig ist, Aufklärungsarbeit zu leisten.“

Sebastian Alvaro aus Offenburg ist beeindruckt. „Die Rampe war ganz schön anstrengend. Es gibt so viele Details, auf die man sonst gar nicht so achtet.“ Der Urlauber ist durch Zufall auf das Fest aufmerksam geworden. „Wir wussten gar nichts davon und sind hier durch Zufall vorbeigekommen“, sagt er. „Wir wollen gleich mal schauen, was es hier noch so gibt.“

Ausgelassene Stimmung

Auch wenn das maritime Fest in diesem Jahr deutlich kleiner ausfällt – die Besucher haben gute Laune. Sie genießen das gute Wetter bei einem Eis oder Kaltgetränk, halten an den kleinen Bühnen an und bewundern die mobilen Künstler von „Küstenkultur“, die auf dem Gelände unterwegs sind: Etwa Stelzenläufer und Straßenmusiker. Nicht dazu gehören die fünf Piraten, die die Kaikante entlang schlendern und alle Blicke auf sich ziehen. „Wir suchen noch unser Schiff, das haben wir irgendwie verloren“, sagt John Silver und lacht. „Wir kommen jedes Jahr her – da muss das Outfit doch stimmen.“

Von Katharina Ahlers