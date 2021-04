Rostock-Stadthafen

Die Veranstalter der Rostocker Hanse Sail hoffen in diesem Jahr auf 100 Teilnehmerschiffe. Damit wären bei der abgespeckten Corona-Ausgabe vom 5. bis 8. August immerhin halb so viele Schiffe dabei wie in normalen Jahren. „Ich bin optimistisch, dass die Sail in diesem Jahr stattfinden kann“, sagte Frank Elsner, Vorsitzender des Hanse-Sail-Vereins, am Dienstag. Ein Grund für seine Zuversicht sei das steigende Impftempo in Deutschland.

Angesichts der schwierigen Situation der Traditionssegelschiffe wäre es für Elsner ein gutes Ergebnis, wenn tatsächlich so viele Schiffe kämen. „Vielen fehlt das Geld, weil wegen Corona bis heute noch maritime Veranstaltungen ausfallen“, so Elsner. Die Schiffseigner decken ihre Kosten zu einem großen Teil über die Passagiere, die zu Ausfahrten mitgenommen werden. 88 Schiffe sind bereits angemeldet.

Kadetten müssen von Bord

Sollte die Hanse Sail tatsächlich stattfinden, würden sowohl an Land als auch an Bord der Schiffe strenge Abstands- und Hygieneregeln gelten. Das bringt auf den oft engen alten Schiffen Probleme mit sich und verringert die Zahl der Passagiere. „Ein Schiff hat wieder abgesagt, weil die Eigner fürchten, dass sie wegen der Beschränkungen nicht genug Geld verdienen können“, sagte Elsner.

Ein besonderes Problem haben die beiden russischen Segelschulschiffe „Sedov“ und „Mir“: Um Platz für die Passagiere zu machen, muss ein großer Teil der Kadetten in Warnemünde von Bord gehen können. Wie das angesichts der Quarantäne-Regeln funktionieren soll, ist noch nicht geklärt. In normalen Jahren gehört der Anblick der jungen russischen Offiziersschüler fest zum Bild der Hanse Sail.

Die „Sedov“, mit 118 Metern Länge das größte Traditionssegelschiff der Welt, feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag: Sie war am 23. März 1921 als „Magdalene Vinnen II“ auf der Kieler Germaniawerft vom Stapel gelaufen.

Keine Eile bei der Entscheidung

Über die Details des Corona-Schutzkonzepts an Land wollten die Veranstalter noch nichts sagen. Dieses müsse noch in Abhängigkeit von der Pandemie-Entwicklung in den kommenden Wochen abgestimmt werden, sagte Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Klar ist aber schon, dass das Landprogramm räumlich deutlich entzerrt werden muss, um Gedränge zu vermeiden.

Die Hanse Sail 2020 war vor genau einem Jahr, am 14. April, abgesagt worden. In diesem Jahr könne man sich dank des Corona-Rettungsschirms der Landesregierung mehr Zeit mit der Entscheidung lassen, sagte Fromm. Das Land würde im Fall einer Absage 90 Prozent der bis dahin angefallenen Kosten tragen.

Gute Noten für Seglerfest

Eigentlicher Anlass der Pressekonferenz am Dienstag war aber nicht die diesjährige Hanse Sail, sondern die zukünftige Entwicklung des Seglerfestes. Die Stadt hatte dafür eine Studie beim Tourismus-Beratungsbüro DWIF in Auftrag gegeben, um herauszufinden, was den Besuchern an der Hanse Sail gefällt und was nicht. Daraus wurden dann Empfehlungen für ein künftiges Konzept erstellt, über das nun die Bürgerschaft entscheiden muss.

Karsten Heinsohn, Leiter des Bereichs Marketingforschung bei DWIF, stellte der Sail in ihrer bisherigen Form zunächst gute Noten aus: Die Besucher bei der bisher letzten Ausgabe 2019 hätten ihr im Schnitt die Schulnote 1,7 gegeben. „Üblicherweise erhalten vergleichbare Volksfeste Noten zwischen 2 und 3“, so Heinsohn. Geschätzt würden vor allem das maritime Flair mit den Großseglern und allgemein Rostocks Lage am Meer.

Nur wenige Rostocker dagegen

Die Rostocker stehen ihrer Sail mehr positiv gegenüber als oft angenommen, so der Marktforscher: 40 Prozent aller Einwohner besuchten das Fest, nur ganz wenige lehnten es komplett ab.

Allerdings gebe es Unterschiede zwischen einheimischen und auswärtigen Gästen: Die Rostocker wollen vor allem die Fahrgeschäfte nutzen und sich an den Imbissständen eine Bratwurst oder ein Bier genehmigen. Besucher von außerhalb suchten dagegen vor allem die maritimen Aspekte und wünschten sich mehr Bezug zum eigentlichen Thema der Sail.

Maritimes in den Mittelpunkt

Heinsohn schlägt daher vor, die maritimen Angebote stärker in den Mittelpunkt zu stellen. „Es könnte auch Themenbereiche zu Weltentdeckern oder zur Meeresforschung geben.“ Er sieht auch „Ausbaupotenzial in der Gastronomie jenseits von Bratwurststand und Bierbude“, etwa authentische Rostocker Spezialitäten.

An Bord der Schiffe könne es Mitmacherlebnisse „vom Knotenknüpfkurs übers Käpt’ns Dinner bis hin zum Deckschrubben geben“, schlägt Heinsohn vor.

Jeder bekommt seine Wurst

Sowohl bei Hanse-Sail-Vereinschef Elsner als auch beim Vorsitzenden des Schaustellerverbands, Lothar Welte, kamen die Ideen sehr gut an. Welte sagte, er könne sich gut vorstellen, die Stände mehr maritim zu gestalten und auch das Angebot anzupassen. „Wir Schausteller sind ja flexibel. Manchmal reicht ja schon ein wenig Deko aus.“ So werde es bald zwei Stände in Form eines Leuchtturms geben. Das Speisenangebot hänge allerdings von der Nachfrage ab: „Wenn der Kunde eine Bratwurst will, bekommt er sie auch“, so Welte.

Von Axel Büssem