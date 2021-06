Rostock

Nach einem Jahr Zwangspause soll die Hanse Sail in diesem Jahr wieder stattfinden – eigentlich und nach den aktuell geltenden Corona-Bestimmungen. So soll ein Bereich am Wasser mit einer Fläche von 60 000 Quadratmetern umzäunt werden, das Hygienekonzept erlaubt bis zu 15 000 Besucher zeitgleich auf eben dieser Fläche. Doch bisher fehle der rechtliche Rahmen aus Berlin und Schwerin, erklärte zuletzt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen.Wenige Wochen vor dem geplanten Starttermin – anvisiert war der Zeitraum vom 5. bis zum 8. August – bleibt also ungewiss, ob das Traditionsfest in diesem Jahr über die Bühne gehen kann. Die Verantwortlichen indes drängen auf eine baldige Entscheidung – bis spätestens Dienstag. Der Blick auf die Lesermeinungen zeigt ein gemischtes Bild.

Umfrage: Sollte die Hanse Sail wegen Corona auch in diesem Jahr ausfallen?

Eine Absage sei „Blödsinn“, sagt Roland Bohnhof. „Andere Städte bekommen solche Feste auch organisiert. Entweder es sind die Veranstalter, die hier nicht einlenken oder die Landesregierung.“ Lars Bergemann empfiehlt einen Blick nach Schleswig-Holstein zur Kieler Woche. „Da geht es dochauch.“

Ina Virkus fragt. „Aber ein Hansa-Spiel konnte ohne Bedenken stattfinden.“ Dagmar Püschel schreibt: Nicht der Bund gefährde die Hanse Sail, sondern die hiesige Regierung. „Ab einer Inzidenz von unter 100 kann sie doch frei über alles entscheiden.“ Wenn dann aber Berlin Mut zeige, so formuliert es Rolf Ho daraufhin, „und es geht in die Hose, wird gefragt, wie kann man auch solche Veranstaltungen in Corona-Zeiten zulassen.“

Skeptisch gegenüber einer Realisierung der Großveranstaltung zeigt sich auch Katrin Jordan: „Ehrlich? Was für ein Hygienekonzept soll da aufgestellt werden? Wie will man es hinbekommen, dass zum Beispiel eineinhalb Meter Abstand eingehalten wird? Am Stadthafen dann mit Einlasskontrolle, sodass nur eine bestimmte Anzahl an Menschen dort reingehen kann? Ich denke, dass wenn die Hanse Sail stattfinden sollte, dann auch viele Busreisende da sein werden, da es wieder erlaubt ist, und somit sind sehr viele Menschen da.“ Auf die Frage, ob die Hanse Sail auch in diesem Jahr ausfallen sollte, notiert Max Bork: „Ja, sollte sie.“ Und Franzi Wo ergänzt: „Das Hygienekonzept finde ich spannend.“

Die Befürchtungen der Kritiker: Dichtes Gedränge, lange Schlangen, zu viele Menschen auf engem Raum. Martin Stelzer hält da dagegen und stellt die Gegenfrage: „Na und? Die Gefahr, sich im Freien anzustecken, liegt bei Nullkomma-x-Prozent. Was soll dieser Blödsinn bei Inzidenzen unter zehn? Lasst die Leute leben“, so Stelzers Forderung.

Auch Emre und Mattes Ezmen finden: „Die Werte fallen, kaum jemand erkrankt oder landet gar auf der Intensivstation.“

Von Juliane Lange