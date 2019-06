Rostock

Erschöpft, aber gut gelaunt und glücklich feierten am Sonnabend die knapp 200 Teilnehmer der Hanse-Tour Sonnenschein ihr Tourfinale in Warnemünde. Während der viertägigen Benefizfahrradtour vom 19. bis 22. Juni legten die Radfahrer rund 600 Kilometer für den guten Zweck zurück. Die Tour führte von Rostock über Schwaan und Sternberg nach Hagenow. Die Bundeswehrkaserne in Hagenow war diesjähriger „Heimatort“ der Hanse-Tour Sonnenschein. Von dort aus starteten die Radfahrer am zweiten Tourtag über Ratzeburg bis nach Lübeck, am dritten Tourtag in Richtung Parchim und am vierten Tourtag über Schwerin, wo die Präsidentin des Landtages, Birgitt Hesse, die Radfahrer empfing, zurück nach Rostock, wo vor dem Warnemünder Leuchtturm das Tourfinale mit einem bunten Familienfest gebührend gefeiert wurde.

Ospa rundet Spendensumme auf

Als Organisator Claus Ruhe Madsen auf der Bühne die Spendensumme vorsichtig zwischen 125 000 und 130 000 Euro einordnen kann, steht Ronny Susa von der Ostseesparkasse an seiner Seite: Der Hauptunterstützer wird die 130 000 Euro voll machen – damit steht ein großartiges Spendenergebnis der Hanse-Tour Sonnenschein 2019 fest.

„Wir haben uns auch in diesem Jahr das ehrgeizige Ziel gesetzt, 100 000 Euro für die Kinder zu sammeln. Dass wir nun verkünden können, eine Spendensumme von sogar 130 000 Euro erreicht zu haben, erfüllt uns mit Stolz und zeigt, was wir schaffen können, wenn wir uns füreinander einsetzen. Die Hanse-Tour Sonnenschein lebt von diesem Miteinander““, sagt Claus Ruhe Madsen, der zum neuen Rostocker Bürgermeister gewählt worden ist.

Geld für schwerkranke Kinder

Die Spendensumme wird zur Hälfte an das Projekt „Mike Möwenherz“ der Uniklinik Rostock, das sich um schwerkranke Kinder und ihre Familien in ganz Mecklenburg-Vorpommern kümmert, gehen. Weitere 25 Prozent der Summe gehen ebenfalls an die Unimedizin der Hansestadt und sollen der Forschung zugutekommen. Das restliche Viertel wird an Projekte zugunsten schwerkranker Kinder in der Region gehen, in der gesammelt wurde.

In seiner mehr als 20-jährigen Vereinsgeschichte hat der Förderverein Hanse-Tour Sonnenschein schon mehr als zwei Millionen Euro zugunsten krebs- und chronisch kranker Kinder sammeln können. Die Hanse-Tour Sonnenschein 2020 wird voraussichtlich vom 10. bis 13. Juni stattfinden.

OZ