Rostock

Unter den hilfesuchenden Ukrainern in der Hansemesse befinden sich nicht nur Kriegsflüchtlinge. Auch ein Russe hat sich unter die Geflüchteten gemischt, der sich weder in Russland noch in seiner Wahlheimat Polen sicher fühlt. Was hat Stanislaw (26) zu befürchten?

Der junge Mann ist 1,96 Meter groß, extrem schlank und wirkt unsicher. Er nestelt nervös mit seinen Fingern an den Rändern seiner Jacke herum während er spricht. Der gebürtige Moskauer, der in Polens Hauptstadt Warschau lebt, hat sich in einer Nacht- und Nebelaktion unter die Menschen gemischt, die über Polen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind.

„Eine Familie, die ein paar Ukrainer aus Polen nach Deutschland gebracht hat, hat mich in ihrem Auto mitgenommen“, beschreibt er seinen Weg nach Rostock. Stanislaw hatte sich bereits in Polen unauffällig in eine der Auffangstätten vor Ort unter die Ukrainer gemischt. Einen Unterschied zwischen der Beherbergung in Polen und in Deutschland gäbe es nicht, „nur das Essen war in Polen besser“, sagt er.

Er fühlt sich in Russland und Polen erniedrigt

Den Plan, Polen überstürzt zu verlassen, fasste der junge Russe kurzentschlossen, als sich die politische Lage zuspitzte. Bedroht fühlte er sich schon länger in dem Land, das er sich für sein Studium des Hotelbusiness ausgesucht hatte. Als 18-Jähriger verlässt er Russland, will raus in die Welt. Polen liegt am nächsten, ist für ihn am preiswertesten, um dort zu studieren und zu leben. Nur seine Oma ist noch in Russland, die ihn finanziell ein bisschen unterstützt. Er lernt fließend Polnisch, beendet sein Studium, arbeitet in einem Hostel.

„Ich bin anders als andere und werde nicht akzeptiert“

Doch der introvertierte Russe fühlt sich in Polen diskriminiert, er meint, es liege daran, dass er anders sei, zu sensibel, schüchtern, dass er sich selbst und seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hat. Nach Russland zurück will er aber auch nicht. „Ich bin anders als andere und deshalb werde ich nicht akzeptiert“, sagt Stanislaw. Er möchte freier leben. Die gefühlten Erniedrigungen nehmen zu, verstärken sich durch den Ukrainekrieg wegen seiner russischen Herkunft. Nach Monaten mit Ess- und Schlafstörungen rutscht er in Depressionen. Stanislaw hält es nicht mehr aus. Er verliert seinen Job, findet keine Alternative, weil er Russe ist, wie er sagt.

„Die anderen wissen, woher ich komme. Alle sind nett zu mir“

Nun sitzt er mit den ukrainischen Geflüchteten in der Hansemesse und weiß bereits, dass er hier nicht bleiben kann. Wie reagieren die Ukrainer auf ihn, der als Russe unter ihnen in den beengten Verhältnissen lebt? „Es wird keiner kontrolliert. Wir sprechen alle russisch, da merkt man keinen Unterschied, es sei denn sie sprechen Ukrainisch. Aber die anderen wissen, woher ich komme, das ist kein Problem. Sie sind alle sehr nett zu mir, die Stimmung ist gut. Es sind noch andere Nationalitäten da. Studenten aus Afrika, Aserbaidschan, Tadschikistan, die in der Ukraine studieren. Aber ich bin der Einzige, der ein anderes Schicksal hat, das macht mich einsam“, sagt Stanislaw.

Sein Weg führt ihn erst mal zurück nach Polen

Ein Anwalt habe ihn beraten und ihm gesagt, dass ein Antrag auf Asyl keine Chance habe. Die Tränen stehen ihm in den Augen. Er wird wieder zurückgehen nach Polen, aber in eine andere Stadt, dort wo ihn keiner kennt. Der junge Mann hat keine Angst vor der Zukunft, aber Hoffnung, das alles besser wird. Sein Bewerbungsmarathon hat Erfolg, er könne bei einem ukrainischen Arbeitgeber in Polen anfangen zu arbeiten. In seinen Träumen sieht er sich in einem anderen Land leben. Ganz vorne auf der Wunschliste stehen die USA oder England.

Von Anja von Semenow