Hansestadt in Frauenhand: Das sind Rostocks Top-Chefinnen

Rostock

Die Hansestadt ist weiblich: Was die Anzahl von Frauen in kommunalen Spitzenämtern betrifft, ist Rostock bundesweit ganz vorn mit dabei. Auch wenn das Amt des Oberbürgermeisters sowie alle Senatorenposten von Männern besetzt sind, erreicht die Hansestadt in ihren kommunalen Firmen einen Frauenanteil von 37,1 Prozent und damit deutschlandweit Platz zwei hinter Offenbach am Main. Dort sind 56,6 Prozent der Spitzenpositionen mit Frauen besetzt.

Die Ergebnisse stammen aus Untersuchungen der Zeppelin Universität Friedrichshafen unter 1469 kommunalen Unternehmen. Danach waren in Rostock 13 der insgesamt 35 Managementpositionen zum Zeitpunkt der Untersuchung weiblich besetzt. Die Forscher haben 23 Unternehmen mit 35 zu vergebenden Spitzenpositionen ausgemacht.

Anzeige

Verhilft die Politik Frauen ins Spitzenamt?

Das erfolgreiche Abschneiden Rostocks könnte auch am politischen System der Hansestadt liegen, sagt Conchita Hübner-Oberndörfer, Politologin an der Universität Rostock. Parteien wie Linke, SPD und Grüne legten großen Wert auf Geschlechterparität, was sich dann in der Besetzung von Ämtern widerspiegele.

Weitere OZ+ Artikel

Wie Hübner-Oberndörfer weiter sagte, sei auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) wichtig, dass Frauen in Führungspositionen kommen. „Dort, wo nur Männer sind, da greift sie schon mal ein und sagt: ‚Das kann auch eine Frau machen‘.“ Das färbe auch bis in die Kommunen hinein ab.

Conchita Hübner-Oberndörfer Quelle: privat

Sechs Tochterunternehmen haben eine Chefin

In Rostock sind sechs der kommunalen Tochterunternehmen ausschließlich mit einer Frau an der Spitze besetzt. Sigrid Hecht leitet beispielsweise gleich zwei städtische Firmen – seit 2005 den Kommunalen Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) und zudem seit 2016 die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS).

Allein oder im Duo an der Macht Von den 21 kommunalen Unternehmen der Hansestadt sind sechs rein weiblich geführt – das gilt für den Flughafen Rostock/ Laage, die Stadthallengesellschaft, den Großmarkt, den Technologiepark Warnemünde sowie die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung und den Kommunalen Eigenbetrieb Objektbewirtschaftung. In fünf weiteren Unternehmen – unter anderem Nordwasser, Stadtwerke und Rostocker Straßenbahn AG – gibt es jeweils eine Doppelspitze, zu der Frauen gehören. Auch im Klinikum Süd ist mit Sylvia Waterstradt eine Frau Teil der Direktion. Neun Unternehmen – darunter Wiro, Zoo, Stadtentsorgung, Rostock Port und Tourismuszentrale – sind allerdings in der Geschäftsführung weiterhin ausschließlich männlich besetzt.

Seit 2015 ist Inga Knospe Chefin der Rostocker Großmarkt GmbH und leitet in dieser Position die Geschicke der Wochen- und Sondermärkte sowie Volksfeste in Rostock und dem Land. Knospe setzte sich damals gegen 29 Konkurrenten durch und punktete nicht nur mit ihrer Erfahrung als Betreiberin eines Zeltes auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch mit Auslandserfahrung sowie ihrem Marketing- und Eventstudium.

„Vor 20 Jahren noch eine Exotin gewesen“

Mit aktuell 37 Jahren ist Inga Knospe die jüngste in der Riege von Rostocks Chefinnen. Dienstälteste weibliche Führungskraft der Hansestadt ist Petra Burmeister. Seit 1987 arbeitet sie in der Stadthalle, zu deren Chefin sie vor 21 Jahren aufstieg. Auch die Hansemesse gehört mit zur Betreibergesellschaft inRostock GmbH, deren Geschäftsführerin die Rostockerin ist.

Bildergalerie: Das sind Rostocks Chefinnen

Zur Galerie In puncto Frauenquote ist die Hansestadt spitze. Sechs kommunale Betriebe werden bereits rein weiblich geführt, bei anderen gibt es eine Doppelspitze unter weiblicher Beteiligung.

Als Frau in einer Spitzenposition habe sie sich „in Rostock nie besonders gefühlt“, so Petra Burmeister. Ihr sei in der Hansestadt früh das Vertrauen geschenkt worden, Stadthalle und Messe zu führen. Dennoch sei sie vor rund 20 Jahren in der Branche noch eine Exotin gewesen. „Ich sehe heute freudig, dass sich das im Veranstaltungsbereich anders entwickelt. Nur im Messebereich sind es doch noch eher die Männer an den entscheidenden Stellen“, sagt Petra Burmeister, die es schon mit Freude erfüllt, ein Stück weit Wegbereiterin für Frauen in Spitzenpositionen gewesen zu sein. „Außerdem kann man – egal welchen Geschlechts – immer stolz sein, wenn man lange und erfolgreich in einer Position gearbeitet hat“, sagt sie.

Auch wenn die Geschäftsführerin ungern Klischees bemühen möchte, sei eines aus ihrer Erfahrung immer noch aktuell: „Wenn Männer solche verantwortungsvolle Tätigkeiten haben, dann haben sie meist nur den Job und dafür wird ihnen der Rücken freigehalten. Das ist auch heute noch ganz selbstverständlich“, so Petra Burmeister. Frauen hingegen hätten zum Spitzenjob immer noch andere Aufgaben, wie die Kinderbetreuung oder den Haushalt. „Auch, wenn man es gern macht – das Drumherum bleibt eben immer oft noch den Frauen vorbehalten“, hat die Mutter eines Kindes beobachtet.

Elf städtische Ämter von Frauen geführt

Zu den rein weiblich geführten kommunalen Unternehmen der Hansestadt gehören auch noch der Flughafen Rostock-Laage mit Chefin Dörthe Hausmann sowie der Technologiepark Warnemünde, dem Petra Ludwig vorsteht. Mit Katja Gödke hat auch der Warnow-Wasser- und Abwasserverband, an dem die Hansestadt beteiligt ist, eine Geschäftsführerin.

Außerdem gibt es zahlreiche Unternehmen mit einer Doppelspitze. So sind die Rostocker Straßenbahn AG, die Stadtwerke, Nordwasser, die Iga GmbH sowie die Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH jeweils zur Hälfte an der Spitze mit einer Frau besetzt.

Auch im Rathaus gibt es Chefinnen – wenn auch nur auf zweiter Ebene: Von 29 Ämtern der Stadtverwaltung werden elf von Frauen geführt. Zudem gibt es mit Regine Lück (Linke) seit gut einem Jahr auch wieder eine Präsidentin der Bürgerschaft.

Bei den kommunalen Tochterunternehmen wäre aber auch noch Verbesserungspotenzial da: Neun Betriebe kommen noch ohne Frauen in der Geschäftsführung aus, zum Beispiel die beiden Hafen-Unternehmen, der Zoo, die Wiro, die Tourismuszentrale oder die Rostocker Stadtentsorgung.

Lesen Sie auch

Von Claudia Labude-Gericke