„Happy Hour“: Rostocker Volkstheater bietet Kostproben der neuen Spielzeit

Nach einem Vierteljahr ohne Live-Erlebnisse will das Volkstheater Rostock in der kommenden Woche das Publikum mit einstündigen „Kunsthappen“ auf die nächste Spielzeit einstimmen. Dazu gibt es täglich um 15.30 Uhr eine sogenannte Happy Hour auf dem Theatervorplatz, wie das Volkstheater am Mittwoch ankündigte.

Dort erhalten die Gäste von den Mitarbeitern des Theaters ausführliche Informationen aus erster Hand über das im August beginnende Programm. Dazu gibt es Kostproben aus Schauspiel oder Musiktheater und Beiträge der Norddeutschen Philharmonie sowie der Tanzcompagnie.

Wer will, kann sich ein „Flexi-Ticket“ sichern

Die Vorstellungen an bestimmten Terminen seien aktuell noch nicht buchbar. Wer sich aber auf die neue Spielzeit freut und das bereits jetzt mit einem Ticketkauf besiegeln möchte, dem stünden „Flexi-Tickets“ zur Verfügung.

Sie gewährten Zugang zu fünf frei wählbaren Vorstellungen des Volkstheaters in der kommenden Saison ohne Sitzplatz- und Terminbindung, aber zu einem Vorzugspreis.

