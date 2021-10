Rostock

Auch wenn nach 20 Monaten Pandemie die ersten großen Konzerte wieder stattfinden konnten, muss das für den 29. Oktober geplante Clubkonzert zum 30. Bestehen der „Pass Over Blues Band“ in der Rostocker Stadthalle abgesagt werden. „Die Rahmenbedingungen für ein Clubkonzert stimmen leider noch nicht. Selbst eine Verlegung in den großen Saal – wie im letzten Jahr – ist leider aufgrund der Belegung nicht möglich“, heißt es vom Veranstalter. „Deshalb wird es mit der beliebten Club-Concert-Reihe ,Harro Hübner & Friends’ erst 2022 weitergehen.“

Der Blues der „Pass Over Blues Band“ mit ihrem Frontmann Harro Hübner erklingt erneut am Freitag, 21. Oktober 2022 in gewohnter und gemütlicher Atmosphäre in der Clubbühne.

Die bereits von den Fans gesicherten Tickets für dieses Jahr behalten ihre Gültigkeit und werden auf das nächste Konzert übertragen. Für Fragen steht das Team der Stadthalle an der Vorverkaufskasse sowie unter der Hotline 03 81 / 4 40 04 44 zur Verfügung.

Von Katharina Ahlers