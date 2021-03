Rostock/Schwerin

Das Impftempo im Nordosten ist unzureichend. Die Ursache: Laut Landesregierung fehlt es vor allem an Impfstoff. Tatsächlich soll aber das Vakzin von Astrazeneca auch in MV „wie Blei in den Lagern liegen“.

Zudem überschattet ein Todesfall an der Uni-Medizin Rostock den beabsichtigten Start der Impfkampagne durch die Hausärzte nach Ostern. Eine 49-Jährige, die unter Begleiterkrankungen litt, war mehrere Tage nach der Impfung mit Astrazeneca verstorben. Wird nun – wie an der Uni-Medizin in der Hansestadt Rostock – landesweit ein Teil-Stopp für Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca erlassen? Die OZ sprach darüber mit Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU):

Der Todesfall der Mitarbeiterin eines Medizinischen Versorgungszentrums der Uni Rostock schlägt Wellen. Seit Wochen wird über Risiken beim Injizieren des Astrazeneca-Impfstoffes gewarnt. Gefährdet sind demnach vor allem jüngere Frauen, die die Antibabypille nehmen, unter Bluthochdruck und Fettleibigkeit leiden sowie verstärkt zu Thrombosen und starker Krampfadernbildung neigen. Wird nun landesweit ein Teil-Stopp für Impfungen für diese Personengruppe mit Astrazeneca verfügt?

Harry Glawe: Der geschilderte Fall ist traurig. Der betroffenen Familie und ihren Angehörigen spreche ich mein Beileid aus. Die Verunsicherung ist in Bezug auf Astrazeneca spürbar. Bei den Informationen sind wir auf die Experten, wie die Ständige Impfkommission, das Paul-Ehrlich-Institut und den Bund angewiesen. Diese Fachleute sammeln kontinuierlich eingehende Daten und Meldungen zu Nebenwirkungen. Und sie erarbeiten daraus aktualisierte Empfehlungen. Die Empfehlungen setzen wir auch um. Alleingänge machen wenig Sinn. Die Impfstoffe sind ja bundesweit und nicht allein bei uns im Land verfügbar.

Herr Minister, würden Sie sich mit Astrazeneca impfen lassen?

Eindeutig ja!

Im Nordosten sollen aktuell nur etwa 30 Prozent der vorhandenen Impfdosen verabreicht worden sein. Der Rest lagert in Kühlschränken?

Das können wir nicht nachvollziehen. MV hat Stand Freitag 311 925 Impfdosen erhalten. Darunter sind 4800 Dosen Astrazeneca und 23 400 Dosen von Biontech, die am Dienstag geliefert wurden, sowie 4800 Dosen Astrazeneca, die Freitag ankamen. Verimpft wurden hierzulande davon 218 809 Dosen. Das entspricht einer Quote von 70,1 Prozent.

Astrazeneca-Dosen liegen also nicht wie Blei in den Regalen bzw. Kühlhäusern?

Das können wir bislang so nicht sagen. Es liegt kein Impfstoff im Landeslager herum. Bis auf die erforderlichen Rückstellungen für Zweitimpfungen wurde der gesamte Impfstoff zeitnah an die Impfzentren, Krankenhäuser und niedergelassenen ÄrztInnen ausgeliefert.

Weshalb existieren so große Reserven?

Durch das Land wurden für die Zweitimpfung mit Moderna 50 Prozent und mit Biontech etwa 20 Prozent an Rücklagen eingelagert, um die Zweitimpfungen innerhalb der vorgeschriebenen Zeiträume zu gewährleisten. Astrazeneca wird komplett an die Landkreise bzw. die kreisfreien Städte ausgeliefert.

Wie große sind diese sogenannten Rücklagen konkret?

Im Landeslager befinden sich insgesamt etwa 41 000 Dosen der beiden Impfstoffe Moderna und Biontech als Rücklage für ausstehende Zweitimpfungen in den nächsten Wochen.

Wie viele Impfdosen wurden weggeworfen?

Das sind vereinzelte sogenannte Tagesenddosen. Diese fielen beispielsweise aufgrund abgesagter Termine oder nicht angetretener Termine an. Aber das sind eher Einzelfälle. Die Impfzentren haben sogenannte Not-Listen, um die Dosen entsprechend der Bundesimpfverordnung an die Frau und an den Mann zu bringen.

Die Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller dauern an. Sie hatten angekündigt, dass in dieser Woche statt der angekündigten 12 000 Impfdosen von Astrazeneca nur 4800 Impfdosen kommen. Wie viele Dosen kommen tatsächlich?

Es sind 4800 Impfdosen. Dazu kamen diese Woche noch 4800 Impfdosen, die eigentlich schon für die vergangene Woche angekündigt waren. Wir sind aktuell noch in einer Phase, wo es große Abhängigkeiten von noch zu wenigen Herstellern gibt. Und wenn in dieser Phase etwas wegbricht, dann macht sich das in Deutschland und in anderen Ländern auch gleich bemerkbar. Wir brauchen deutlich mehr Verlässlichkeit, dass zugesagte Dosen auch am vorgesehenen Tag geliefert werden. Das erleichtert die Planbarkeit für alle Beteiligten.

Wie viele Impfdosen von Moderna und Biontech erhält der Nordosten in dieser und in den kommenden Wochen?

In dieser Woche kamen 23 400 Dosen von Biontech und die 9600 Dosen von Astrazeneca – aufgeteilt auf zwei Chargen. Bis Ende der kommenden Woche sind 17 550 Dosen von Biontech und 13 200 Dosen von Moderna angekündigt. Zusätzlich werden noch 31 200 Dosen Astrazeneca erwartet, wobei hierfür noch kein Lieferdatum bekanntgegeben wurde.

Die 12 000 zu kühl gelagerten Astrazeneca-Dosen sollen nun verimpft werden. Wie viele wurden schon injiziert?

Diese hätten schon in der vergangenen Woche zumindest teilweise verimpft werden können. Da kam jedoch der Impfstopp mit Astrazeneca, so dass diese erst ab dieser Woche injiziert werden. Eine genaue Abgrenzung zu nicht zu kühl gelagerten, verimpften Dosen ist nicht möglich.

Jeweils 3000 Impfdosen von Astrazeneca gelangen in dieser und in der kommenden Woche zu ausgewählten Hausarztpraxen in MV. Somit können pro Woche theoretisch nur je 300 Praxen mit einem Zehnerpack beliefert werden. Wann erhalten die Hausärzte mehr Nachschub?

Ab 5. April erfolgt die Belieferung durch den Bund, der die Mengen bekanntgeben wird. Die Kassenärztliche Vereinigung in MV selbst legt fest, an welche Ärztinnen und Ärzte die Impfdosen in der Fläche verteilt werden. Das sind dann rund 17 000 Impfärzte im Land. Hierzu zählen sowohl Hausärzte als auch Fachärzte anderer Fachrichtungen.

Von Volker Penne