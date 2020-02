Rostock

Es ist ein Dienstagvormittag. In der Reuterpassage im Rostocker Stadtteil Reutershagen herrscht buntes Treiben. In der Ecke neben einem der Eingänge steht ein älterer Herr, daneben ein Rollstuhl, auf dem ein vollgepackter Rucksack abgestellt ist. In seinen Händen hält er einige Zeitschriften – die Rostocker Straßenzeitung „Strohhalm“. Die OZ ist mit dem Verkäufer Achim Ehrecke verabredet. Was der 65-Jährige über sein Leben erzählen wird, ist berührend – und beeindruckend.

„Die Emotionen kommen immer wieder hoch, wenn ich meine Lebensgeschichte erzähle“, warnt Achim gleich zu Beginn unseres Gesprächs. Kein Wunder, denn schon früh machte er Erfahrungen mit dem Strafvollzug, der Stasi und schmerzlichen Verlusten. Später kam die Obdachlosigkeit dazu. Daneben habe es aber auch immer wieder Höhen gegeben. „Ich hatte eine Wohnung, ein Auto, eine Frau – eine schöne Zeit“, betont der Strohhalm-Verkäufer.

Freund auf der Flucht erschossen

1954 in Magdeburg geboren, ließ Achim sich dort nach der zehnten Klasse zum Malergesellen ausbilden. Doch schon mit 18 geriet er mit dem DDR-Regime in Konflikt und machte die erste traumatische Erfahrung. „Ich wollte Republikflucht begehen“, erzählt er. Seine Mutter lebte im Westen – dorthin wollte er auch. „Mein Freund wurde auf der Flucht erschossen. Er rannte einfach weiter, als man uns erwischte. Da fielen die Schüsse“, berichtet der gebürtige Magdeburger sichtlich berührt. Für ihn ging es danach in die Stasi-Haft. Drei Jahre Folter machte der damals junge Mann durch: „Das volle Programm: grelles Licht rund um die Uhr, nacktes, eiskaltes Abstrahlen, Zigarren auf dem Rücken ausdrücken.“ Viele seiner Mithäftlinge haben das nicht ausgehalten, sich in dieser Zeit das Leben genommen. „Aber bei mir haben sie sich die Zähne ausgebissen“, erzählt Achim mit etwas Stolz in der Stimme.

Drei Kinder und kein Kontakt

Fünf Jahre sei der Malergeselle dann erst mal „artig“ gewesen, hatte eine Frau, wurde 1978 und 1979 Vater zweier Söhne. Doch 1980 legte er sich erneut mit der Staatsgewalt an: „Ich habe mich mit der Polizei geprügelt, um in Haft zu kommen. Alles in der Hoffnung, dann ausgewiesen zu werden“, erzählt er. Ein trügerischer Irrglaube. „In der Haft wurde ich geschieden – das ging innerhalb von zehn Minuten. Ich wurde gar nicht gefragt“, entrüstet sich Achim. Seine Frau sei im Gegensatz zu ihm regimetreu gewesen. Nach der Haft durfte er sich seinen Kindern bis auf 50 Meter nicht mehr nähern. Bis heute habe er keinen Kontakt zu seinen Söhnen – auch nicht zu dem Dritten, der später geboren wurde. „Ich habe es versucht, aber sie wollen nichts mit mir zu tun haben“, bedauert der 65-Jährige. Damals habe es unglaublich wehgetan, sagt Achim und nippt gedankenverloren an seinem Kaffee, dann blickt er lächelnd wieder auf: „Heute bin ich über den Berg und lebe mein Leben, solange ich kann.“

Arbeitsunfähig nach Verkehrsunfall

In Rostock lebt der Mann mit der sympathischen Ausstrahlung nun schon seit über 20 Jahren. Hergekommen ist er, um auf der Warnowwerft im Lager zu arbeiten. „Das war meine letzte Arbeitsstelle“, berichtet er. Bis Anfang der 2000er müsse das gewesen sein – so genau kann Achim das nicht sagen. Eine glückliche Zeit, in der er auch eine Freundin hatte. Dann der nächste Schicksalsschlag: Ein schwerer Verkehrsunfall führte zum Frührentner-Dasein. Eine ganze Weile war er auf den Rollstuhl angewiesen. Heute nutze Achim ihn nur noch als Gehhilfe wegen seines kaputten Knies.

Job weg, Frau weg, Wohnung weg

Mit dem Jobwegfall kam auch das Beziehungs-Aus und damit zugleich der Wohnungsverlust. „Ich landete im Obdachlosenheim am Güterbahnhof“, erinnert sich der 65-Jährige. Zwei Jahre habe er dort verbracht, ehe er mit Hilfe eines Betreuers eine eigene Wohnung fand. „Es ist nicht einfach, im Heim zu überleben. Alkoholismus und Brutalität spielen eine große Rolle, vor allem abends. Du musst dich halt durchsetzen, den Mut haben, dich zu wehren“, teilt Achim seine Erfahrungen mit. Es sei nicht alles schlecht gewesen, trotzdem vergleicht er den Aufenthalt gern mal mit dem Strafvollzug. Mit dem hat er in Rostock erneut Erfahrungen gemacht.

„Urlaub“ im Gefängnis

„Einmal für zwei, einmal für vier Monate war ich in der JVA Waldeck. Wegen Erschleichung von Leistungen“, erklärt Achim leicht schmunzelnd, denn er habe erst gar nicht gewusst, was er sich hat zuschulden kommen lassen. Schwarzfahren war es. Im Vergleich zu der DDR-Haft sei es dort aber wie im Hotel gewesen: „Ich wurde gefragt, ob ich ein Einzelzimmer haben möchte, hatte einen Fernseher, ein eigenes WC, konnte den ganzen Tag duschen. Ich wollte da eigentlich gar nicht mehr raus“, lacht der 65-Jährige.

Besuche bei Hansa sind Highlights

Vor zwölf Jahren kam Achim dann zum „Strohhalm“ – durch den Heimaufenthalt. Andere Obdachlose erzählten ihm davon. „Ich wollte das auch machen, einfach eine Beschäftigung haben“, betont er. Und das zusätzliche Geld sei natürlich auch hilfreich: „Die Rente ist nicht genug zum Leben und zu viel zum Sterben“, scherzt der Strohhalm-Verkäufer. Trotzdem sei er zufrieden: „Ich bin nicht anspruchsvoll. Ich brauche nur das Nötigste zum Leben, gönne mir meine Zigaretten und ab und zu ein Bierchen.“

Einen Luxus genehmigt sich der gebürtige Magdeburger aber noch, wenn es das Geld zulässt: einen Besuch im Ostseestadion. „Ich bin großer Hansa-Fan“, bekräftigt er. Da der Verein den „Strohhalm“ sponsert, gebe es zwei- bis dreimal im Jahr auch Freikarten. „Zu Weihnachten haben wir sogar für das Spiel gegen Halle VIP-Tickets bekommen. Wir wurden rundum verköstigt, überall waren Bildschirme, Security lief rum. Ich kam mir richtig blöd vor, aber es war ein tolles Erlebnis“, schwärmt der Hansa-Fan.

Die Freude am Leben

Ansonsten erfreut sich Achim am Strohhalm-Job: „Die Leute kennen und respektieren mich.“ Oft werde ihm etwas zu essen oder trinken angeboten. Und er unterhalte sich viel mit den Passanten. „Das ist das, was ich brauche: Unter Leute kommen“, betont er. Fast jeden Tag stehe der 65-Jährige deshalb in der Reuterpassage – wenn das Wetter den Weg von Lütten Klein aus, wo er als Untermieter bei einem Freund wohnt, zulässt. Sonntags stehe er außerdem vor der Marien-, Nikolai-, Petri- und St.-Johannis-Kirche. Manchmal besuche er dann auch den Gottesdienst.

„Ich habe viele Bekannte gesehen, die sich aufgegeben haben und verstorben sind“, meint Achim sichtlich traurig, ehe sein breites Grinsen zurückkehrt: „Ich sehe die Welt anders, lasse mich nicht hängen und stehe immer wieder auf.“ Jeden Morgen sage er sich: „ Achim, du lebst“ – und freue sich auf die Begegnungen, die an diesem Tag auf ihn warten.

Von Maria Baumgärtel