Hauptsache Wind: Kitesurfer am Strand von Warnemünde trotzen Regen und Kälte

Im Januar, bei grauem Himmel, unerbittlichem Wind und sechs Grad kaltem Wasser, wagen sich Kitesurfer in die tosenden Wellen. Auch Falko Stark hält das Schmuddelwetter nicht von seiner Leidenschaft ab. Da sein Hobby den Nachteil hat, sehr windabhängig zu sein, nutzt der Warnemünder auch an diesem regnerischen Vormittag die Gelegenheit zum Surfen. „Mit einer ordentlichen Neopren-Ausstattung friert man nicht“, erzählt der 51-Jährige. Durch den häufigen Nordost- und Nordwestwind sei Warnemünde ein beliebter Treffpunkt zum Kitesurfen. Außerdem böten sich zum Beispiel der Saaler Bodden oder Pepelow bei Rerik an – Spots mit sehr flachem Wasser, die mehr im Landesinneren liegen. „Aber ich mag eher Wellen, deshalb bevorzuge ich die Ostsee“, bemerkt er.

Auch Lisa-Marie Schmidt, Mitarbeiterin im Supreme-Surf-Shop Rostock, hält es nicht an Land: „Du gehst halt nur raus, weil du Surfen magst. Es ist nicht so, dass man Winter liebt, aber nicht surfen zu gehen ist keine Option“, betont sie. Nach einer Sportverletzung hat Lisa vor zwei Jahren mit dem Kiten angefangen, das sei schonender für die Knie als zum Beispiel Wakeboarden. „Das macht mir am meisten Spaß! Das ist am leichtesten umsetzbar.“

Lisa-Marie Schmidt arbeitet bei Supreme-Surf in Rostock und ist leidenschaftliche Kitesurferin. Quelle: Vanessa Weindok

Für Wassersport gibt es viele Möglichkeiten in MV

Für das Kitesurfen braucht man ein Surfbrett, einen Drachen und Wind. Der wechselt zwar auch gern mal schnell die Richtung, aber dafür gebe es an der Ostseeküste auch mehrere gute Adressen für einen aufregenden Wellenritt. „Wir sind direkt am 3. Januar ins neue Jahr gestartet mit ’ner kleinen Session auf der Wohlenberger Wiek bei Wismar. Wir sind sehr begeistert von dem Sport.“ Andere hatten dieselbe Idee. Ungefähr 20 Kiter waren auf dem Wasser – und auf dem Parkplatz standen neben Autos mit heimischen Nummernschildern auch welche aus Lübeck, Ratzeburg und Berlin.

Besonders Hauptstädter hat auch Falko Stark in der letzten Zeit an den Stränden in MV getroffen. „Die ärgern sich dann immer mal, wenn die Wetterprognose falsch war und der Wind nicht so kommt, wie er sollte“, sagt er. Viele seien im vergangenen Sommer auf den Geschmack gekommen und hätten den Sport für sich entdeckt. Diesen Trend kann auch Lisa-Marie beobachten, da die Ausstattung zum Kiten schon knapp würde. Wer selbst lernen will, über die Wellen zu gleiten, dürfe sich auf den 1. Mai freuen: Dann beginnen wieder Schulungen bei Supreme.

Von Christin Assmann und Vanessa Weindok