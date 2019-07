Rostock

Wird die Hanse- und Universitätsstadt Rostock bald deutsche Hauptstadt des fairen Handels? Wenn es nach Elisabeth Möser, Koordinatorin des Projektes „ Fairtrade-Stadt-Rostock“, geht, auf jeden Fall. Denn Rostock bewirbt sich in diesem Jahr wieder um den Titel, den man bereits 2013 einmal gewonnen hat. Und da es seitdem viele weitere neue Projekte gibt, sei es an der Zeit, sie der Welt auch zu präsentieren.

Rostock trägt seit 2012 den Titel Fairtrade-Stadt. Seither hat die Stadt versucht, die Grundsätze des fairen Handels auf die Eigenbetriebe der kommunalen Unternehmen der Stadt auszudehnen. Ein großer Schritt war die Einbeziehung des Südstadt-Klinikums in diesem Jahr. „Als Eigenbetrieb der Hanse- und Universitätsstadt haben wir es als Klinikum Südstadt Rostock geschafft, unseren gesamten Kaffeebedarf auf BIO-Fairtrade-Kaffee umzustellen“, sagt Jürgen Meyer, Leiter der Material und Versorgungswirtschaft des Klinikums. Jährlich kauft das Krankenhaus rund zwei Tonnen Kaffee bei Jacobs ein.

Fairer Kaffee in der Klinik

Die Kooperation zwischen Klinik und Jacobs-Kaffee besteht seit 30 Jahren. Durch die Umstellung von normalen auf fair-gehandelten Kaffee habe man sogar bei Händlern für ein Umdenken gesorgt. „Der Lieferant hat durch unsere Anfrage den BIO-Fairtrade-Kaffee erst in sein Sortiment aufgenommen“, sagt Felix Viergutz, Leiter der Klinikküche. Die Umstellung des Klinik-Kaffees ist eines der Projekte, die für die Bewerbung zur Fair-Trade-Hauptstadt ins Feld geführt werden.

Elisabeth Möser ist die Koordinatorin des Projektes „Fair-trade-Stadt-Rostock“ und setzt sich für faire Bedingungen im Handel der Hansestadt ein. Ein Erfolg des Projektes: In der Südstadt-Klinik wird seit diesem jahr nur noch fair gehandelter Kaffee angeboten. Quelle: Moritz Naumann

„Ich bin vom Engagement des Klinikums Südstadt Rostock begeistert. Das ist eine tolle Leistung mit Vorbildfunktion“, sagt Möser. Darüber hinaus gehen sechs weitere Projekte ins Rennen, die das Engagement der Hanse- und Universitätsstadt unterstreichen sollen. Dazu gehört auch ein Werbefilm, produziert von Frischer Film aus Hamburg, in dem wichtige Persönlichkeiten aus der Stadt sich für einen fairen Handel aussprechen.

„Eine Welt“ auf der Hanse-Sail

Auf der Hanse-Sail wird es zwischen den Restaurants Besitos und Carlo 615 wieder einen Fair-Trade-Bereich geben. „Dort werden wir mit spielerischen Elementen, wie einem Glücksrad und Puzzeln, über den fairen Handel aufklären“, sagt Möser. In dem Zelt, dass das Landesnetzwerk „Eine-Welt“ dort aufbaut, werden auch fair gehandelte Produkte verkauft. Und es wird auch wieder die „ Nordlys“ vor dem Bereich ankern. „Das ist ein sehr altes Segelschiff, dass Kaffee, Kakao und Rum aus Südamerika nach Rostock bringt.“

Ein weiteres Projekt ist die Vernetzung der Fair-trade-Aktivitäten in MV. Elisabeth Möser berät Kommunen, die sich ebenso im fairen Handel engagieren wollen. „ Schwerin trägt wie Rostock das Siegel einer Fair-trade-Stadt. Außerdem stehe ich mit Stralsund, Greifswald, Zinnowitz und Parchim in Kontakt“, sagt Möser.

Ein neues Image für den Hansebund

Ebenso hatte Rostock bis 2018 den Vorsitz in der Arbeitsgemeinschaft Faire Hanse inne. Diese ist Teil des internationalen Städtebunds Hanse mit 192 Mitgliedern in 16 Ländern. „Der Hanse-Bund war in seiner Geschichte ja nicht unbedingt bekannt für fairen Handel, sondern eher für die Ausbeutung“. Innerhalb der Arbeitsgemeinschaft tauschen sich die Mitglieder über Erfahrungen mit fairen Handelsbedingungen aus und wollen somit das Image des Handelsbundes prägen. „ Rostock hat hier Vorbildfunktion übernommen“, sagt Möser.

Die Bewerbung der Stadt liegt dem Trägerverband Engagement Global bereits vor. Eine Jury wird am 14. August die eingereichten Projekte bewerten und am 18. September werden in Köln im Rahmen der Fairtrade-Konferenz die Preise vergeben. Demnach erhalten die fünf besten Vertreter Urkunden und Preisgelder aus einem Fördertopf über 200 000 Euro. In weiteren fünf Sonderkategorien werden einzelne Projekte besonders gewürdigt. „Hier geht es vor allem um Kreativität und Innovationen“, sagt Möser.

Kriterien für eine Fairtrade-Stadt Der Wille: Rostock verabschiedete 2011 den Beschluss zur Fairtrade-Stadt. Seither werden im Büro des Oberbürgermeisters nur noch fair gehandelter Tee und Kaffee angeboten. Eine Steuerungsgruppe: Seit Ende 2011 besteht in Rostock eine Steuerungsgruppe mit Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Faire Produkte im Handel: Mindestens zwei Produkte aus fairem Handel sind in angemessener Anzahl von Geschäften und gastronomischen Einrichtungen vorhanden. In Rostock trifft dies auf 80 Geschäfte und 60 gastronomische Einrichtungen zu. Fairer Handel in öffentlichen Einrichtungen: In Rostock gibt es zwei Schulweltläden und mehrere aktive Kirchengemeinden die solche Produkte anbieten. Berichterstattung: Lokale Medien begleiten die Aktivitäten der Fairtrade-Stadt-Kampagne.

Fairer Handel auch im Schulsport

Wofür die Preisgelder im Falle eines Gewinns verwendet werden sollen? „Das wird von der Fairtrade-Organisation begleitet. Aber da wird es vor allem um Materialbeschaffung gehen und die Unterstützung weiterer Projekte.“ Was sich die 31-Jährige Projektkoordinatorin für die weitere Entwicklung in Rostock wünscht? „Ich möchte mich in Zukunft auf den fairen Handel im Sport konzentrieren, mit Schulen und Kitas ins Gespräch kommen und dafür sorgen, dass etwa Fußbälle nur noch fair bezogen werden.“

