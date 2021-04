Rostock

Der Immobilienmarkt in Rostock boomt – trotz Corona-Pandemie. Egal ob Grundstück, Haus oder Eigentumswohnung, die Preise sind auch im Krisen-Jahr weiter gestiegen. Wer in der Hansestadt bauen oder kaufen möchte, muss meist lange suchen, tief in die Tasche greifen oder braucht schlichtweg eine große Portion Glück. Im großen OZ-Immobilien-Spezial haben wir uns den Markt in Rostock einmal genauer angesehen.

Eine der wichtigsten Fragen für zukünftige Eigenheim-Besitzer ist: Wo gibt es überhaupt noch freie Baugrundstücke in der Hansestadt und der Umgebung? Wir haben uns für Sie umgehört und die Ergebnisse unserer Recherchen in diesen beiden Stücken zusammengefasst:

Entwicklungen am Immobilienmarkt in Rostock

Außerdem haben wir uns gefragt, wie die Preise für Grundstücke und Häuser in Rostock auch in Corona-Zeiten weiter steigen konnten. Das hat laut Immobilienmaklern der Stadt verschiedene Gründe. Der Wunsch nach ein bisschen Grün ist einer dieser. Aber auch als Geldanlagen sind Immobilien in Rostock in diesen Tagen gefragt. Mehr dazu erfahren Sie hier.

OZ-Umfrage: Wie weit würden Sie für den Traum vom eigenen Haus aus Rostock herausziehen?

Ein Grundstück für den Bau eines Einfamilienhauses in Rostock zu ergattern, ist dabei aktuell mit einem Sechser im Lotto zu vergleichen. „Der Nachholbedarf ist groß“, bestätigt Patrick Schmidt, Abteilungsleiter Flächennutzungsplanung im Amt für Stadtplanung. Warum es so wenig Flächen für Einfamilienhäuser in Rostock gibt – und welche Alternativen für die „Flächenfresser“ aktuell geprüft werden, erfahren Sie hier.

Auch im „Speckgürtel“ Rostocks ein Grundstück zu finden, wird seit Jahren immer schwieriger. Grund dafür ist ein Dauerzoff zwischen den Umlandgemeinden und der Hansestadt. Worum es dabei geht, können Sie hier nachlesen.

Immobilienpreise in Rostock steigen in allen Bereichen

Doch wie teuer ist nun ein Grundstück, ein Haus oder eine Eigentumswohnung in der Hansestadt? Der aktuelle Grundstücksmarktbericht der Hansestadt, der die Verkäufe im vergangenen Jahr analysiert, bietet einen Überblick. Die Preise nach Stadtteilen finden Sie hier – mit Karten:

Wie viel Haus kann ich mir in Rostock überhaupt leisten?

Der Bau oder Kauf einer Immobilie ist für die meisten Menschen die größte Investition ihres Lebens. Wer ein Haus oder eine Wohnung erwerben möchte, kommt an der Frage „Was kann ich mir eigentlich leisten?“ aber nicht vorbei.

Swantje Buhl von der Deutschen Bank in Rostock ist Expertin im Bereich der Baufinanzierung. Für die OZ hat sie drei Fallbeispiele zusammengestellt, um zu veranschaulichen, was mit welchem Einkommen oder Eigenkapital in Rostock und Umgebung überhaupt möglich ist. Ihre Berechnungen finden Sie hier.

Was muss ich vor dem Bau oder Kauf einer Immobilie in Rostock beachten?

Außerdem hat sie der OZ die wichtigsten Fragen beantwortet, die sich künftige Eigenheim-Besitzer vor dem Bau oder Kauf stellen sollten. Zum Beispiel: Welche Arten der Baufinanzierung gibt es überhaupt? Welche Voraussetzungen muss ich für einen Kredit erfüllen? Und was mache ich, wenn ich plötzlich arbeitslos werde? Ihre Antworten gibt es hier.

Von Pauline Rabe