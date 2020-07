Haus des Sports in Warnemünde: Darum baut die Wiro ein Haus im Haus

Rostock

Normalerweise wäre das Haus des Sports in Warnemünde ein Fall für die Abrissbirne gewesen. Doch weil die Fassade der weißen Villa denkmalgeschützt ist, musste die Außenwand erhalten bleiben. Die Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro hat daher ein Haus im Haus gebaut. Heißt: Gegen die alten Backsteine ist von innen eine neue Wand aus Kalksandsteinen gemauert worden. Zwölf Wohnungen entstehen.

Die alte Fassade ist nun das Einzige, was vom Haus des Sports übrig ist. „Vom Dach bis zur Bodenplatte haben wir die alte Villa ausgehöhlt und Keller zugeschüttet“, sagt Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Während die Bauarbeiter in den vergangenen Monaten neue Wände gemauert, Stahlbetondecken eingezogen und Grundrisse angelegt haben, hat eine Fassadenabfangung die instabile Außenwand festgehalten. „Mittlerweile ist sie über Winkel mit dem neuen Gebäudeteil verankert und statisch gesichert.“

Bau aus dem 18. Jahrhundert

Es sei immer kompliziert, einen Bau aus dem 18. Jahrhundert im Bestand zu sanieren, erläutert Klehn weiter. „Denn es gibt dort nur sehr wenig Platz.“ Beim Haus des Sports kamen Probleme mit dem Baugrund hinzu: Die Feldsteinfundamente waren nicht mehr zu gebrauchen. „160 Bohrpfähle mussten gerammt werden.“ Und wegen der beengten Verhältnisse seien die Bauarbeiter nur in vielen kleinen Bauabschnitten vorangekommen.

Der Rohbau soll Ende Juli fertig sein. „Die kolossale Fassadenabfangung verschwindet in diesen Tagen, es folgen Fenster und der Innenausbau“, sagt Klehn. Zwölf neue Mietwohnungen mit zwei bis vier Zimmern entstehen, sechs im ehemaligen Haus des Sports, sechs in einem Neubau dahinter. „Ein gemeinsames Treppenhaus wird die beiden Häuser demnächst verbinden, mit Aufzug in jede Etage.“ Einzugstermin für die neuen Mieter ist voraussichtlich im Frühjahr 2021.

Verkehrslokal und Parteibüro der NSDAP

Das Haus des Sports blickt auf eine lange Geschichte zurück. Laut Christoph Wegner, Leiter des Warnemünder Heimatmuseums, ist es eines der ältesten Gasthäuser im Ostseebad. „Der erste Eintrag über die Nutzung als Gasthaus in einem Gewettprotokoll stammt aus dem Jahr 1796. Der Name des Wirtes war: Peter Grimm“, sagt Wegner. Die älteste erhaltene Konzessions-Urkunde für das Gebäude ist auf den 20. Februar 1821 datiert. Bis 1877 hieß das Haus „Wöhlert’s Gasthof“. Dann erfolgte der Verkauf an den Hegediener Wilhelm Haase, der das Haus bis 1892 als „Hotel Seestern“ betrieb.

Es folgten weitere Verkäufe und 1917 eine Zwangsversteigerung, immer unter dem Namen „Hotel Seestern“. 1933 erwarb Gastwirt Otto Hasselbrink das Gebäude. „Es erfolgte die Neueröffnung unter dem Namen ‚ Hotel Deutscher Volkskanzler‘. Es war damals Verkehrslokal und Parteibüro der NSDAP“, berichtet Wegner.

Wiro erwarb Immobilie im Jahr 2016 vom KOE

1945 ist der Besitzer dann enteignet worden. 1950 wurde das Gebäude als „Volkshaus“ genutzt. Später übernahm die Warnowwerft die Immobilie, die fortan „Haus des Sportes“ hieß. Das Gebäude diente als Trainings- und Wettkampfstätte für verschiedene Sektionen der BSG Motor Warnowwerft, unter anderem für Ringen, Boxen, Gewichtheben und Turnen sowie Gymnastik.

Die Wiro hat das Haus im Jahr 2016 vom städtischen Immobilienverwalter KOE erworben. Rund 4,5 Millionen Euro investiert die Rostocker Wohnungsgesellschaft in Sanierung und Ausbau. Wer sich für eine Wohnung interessiert, füllt auf der Homepage des Unternehmens www.wiro.de das Wohnungswunsch-Formular aus – unter Angabe der Wunschadresse „Am Strom 38“. Infos gibt es auch unter der Telefonnummer 0381/4567 4567.

Von André Horn