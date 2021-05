Rostock

Der Einsatz rund um den Großbrand eines Akku-Geschäftes am Donnerstagnachmittag in der Rostocker KTV ist noch immer nicht abgeschlossen. Das Feuer war in der Nacht zum heutigen Freitag erneut aufgeflammt. Die Feuerwehr musste erneut mit zahlreichen Fahrzeugen in die Doberaner Straße ausrücken, um den neuerlichen Brand im Dachstuhl zu bekämpfen. In den frühen Morgenstunden waren die letzten Flammen gelöscht.

Inzwischen ist das Technische Hilfswerk aus Grevesmühlen an der Einsatzstelle eingetroffen, um das einsturzgefährdete Gebäude zu sichern. Die rund 40 Mitarbeiter stellten eine hölzerne Fassadensicherung auf, um zu verhindern, dass das gesamte Gebäude nach vorn auf die Straße kippt. Die eingerichtete weiträumige Absperrung bleibt vorerst bestehen.

Bahnverkehr ist zum erliegen gekommen – Schienenersatzverkehr eingerichtet

Brandursachenermittler können aufgrund der erhöhten Gefahr noch nicht das Gebäudeinnere betreten. Mit Einbruch der Helligkeit wurde das gesamte Schadensausmaß am Freitag ersichtlich. Der Schriftzug des Geschäftes ist schwarz verkohlt, die Schaufensterscheibe geborsten, die Wohnungen über dem Fachladen sind von Ruß und Löschwasser so beschädigt, dass sie nicht mehr nutzbar sind. Unzählige verbrannte Geräte stehen in dem verkohlten Geschäft, Leitungen hängen von der Decke, das Dach des Hauses ist hinüber. Auch eine benachbarte Fahrschule ist arg in Mitleidenschaft gezogen worden.

Am zweiten Tag versammeln sich immer noch viele Schaulustige an den Absperrungen, machen mit ihren Handys Fotos. Da der Straßenbahnverkehr im Bereich rund um den Doberaner Platz und die Doberaner Straße komplett zum Erliegen gekommen ist, muss die RSAG umdisponieren. Bahnen werden umgeleitet und Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Der Brand brach am Donnerstagnachmittag offenbar bei Reparaturarbeiten an einem Akku aus und verbreitete sich anschließend rasend schnell. Mindestens eine Bewohnerin wurde verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Von Stefan Tretropp