Mediziner haben seit Ostern mehr als 52 000 Corona-Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern verabreicht. Der Hausärzteverband befürchtet nun Verlangsamung des Impftempos. Denn es werden nicht so viele Dosen an die Hausärzte geliefert wie bestellt wird. In Kürze soll sich das ändern.