Die Corona-Pandemie breitet sich aus. Viele Menschen waren an diesem sonnigen Wochenende aber nicht nur spazieren: Gerade in Warnemünde bevölkerten Massen die Cafés und Restaurants. Kritik gab es aber nur an der Öffnung von Karls Erlebnis-Dorf. Inhaber Robert Dahl erklärt, wieso er so entschieden hat.