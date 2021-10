Havarie: Rostocker Passagier-Schiff „Viking Sigrun“ fährt sich auf dem Rhein fest

Rostock

Das in Rostock gebaute Fahrgastkabinenschiff „Viking Sigrun“ und ein Tankschiff haben sich vergangene Woche auf dem Rhein festgefahren und den Fluss bei Hagenbach an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg blockiert.

Wie ein Sprecher des zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oberrhein sagte, habe in beiden Fällen der sehr niedrige Pegelstand des Rheins zu den Havarien beigetragen. So hätten zum Unfallzeitpunkt des Ausflugsschiffs in der Nacht zum Montag sowohl der niedrige Wasserstand als auch dichter Nebel geherrscht.

Beide Schiffe mussten freigeschleppt werden

Der Schiffsführer habe die Situation „nautisch“ falsch eingeschätzt und das Boot am Grund festgefahren. Auch das Tankschiff habe sich am Dienstag wohl aufgrund von Niedrigwasser festgefahren. Größere Schäden gab es an keinem der Havaristen. Am Dienstagabend konnten beide Schiffe freigeschleppt werden und weiterfahren.

Am Dienstagvormittag hatten bereits 50 Passagiere die „Viking Sigrun“ verlassen können. Etwa noch einmal so viele Menschen gehörten der Crew an und blieben an Bord. Der Rhein blieb nach der Havarie bis Samstagnachmittag gesperrt.

„Viking Sigrun“ wurde auf Rostocker Neptun-Werft gebaut

Wie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein mitteilte, wurde zunächst eine Notfahrrinne gebaggert. Die 45 Meter breite Rinne könne seit Samstag ohne Tiefeneinschränkungen befahren werden – allerdings nur jeweils in eine Richtung. Dies sei durch Tonnenpaare deutlich gekennzeichnet. Die „Viking Sigrun“ war 2019 auf der Rostocker Neptun-Werft gebaut und in Basel getauft worden.

Das Schiff zählt zur Flotte von bislang mehr als 50 baugleichen so genannten Longships, die seit dem Jahr 2011 bei Neptun im Auftrag der Reederei Viking River Cruises gebaut wurden. Die Schiffe sind 135 Meter lang, knapp elfeinhalb Meter breit und drei Decks hoch. 95 Kabinen bieten bis zu 190 Passagieren Platz. „Die Viking-Longshipflotte befährt den Rhein, die Elbe, den Main, die Donau und weitere Flüsse in insgesamt zwölf Ländern“, heißt es auf der Internetseite der Neptun Werft.

Von Thomas Pult