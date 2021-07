Rostock

Nur ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein kleiner Fehler – und zwei Öltanker in der Kadetrinne vor Warnemündes Küste stoßen zusammen. Die schwarze Masse, die aus ihnen austritt, breitet sich rasend schnell auf dem Wasser aus. Eine tödliche Gefahr für Meerestiere und Vögel, eine Katastrophe für das gesamte Ökosystem der Ostsee.

Noch ist es hier glücklicherweise nicht zu einer verheerenden Havarie gekommen. Doch das Risiko besteht jeden Tag – ist die Kadetrinne, die nordöstlich von Rostock zwischen der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der dänischen Insel Falster verläuft, doch eines der meistbefahrenen Seegebiete der Welt. Damit eine Umweltkatastrophe im schlimmsten Fall verhindert werden kann, stehen in Rostock ab sofort zwei Ölbekämpfungsschiffe parat.

Tausende Tonnen Treibstoff ausgelaufen

„Die jüngste Vergangenheit hat uns gerade wieder gezeigt, welche Gefahren vom zunehmenden Schiffsverkehr ausgehen“, sagt Umweltminister Till Backhaus und denkt dabei an den vor einem Jahr gestrandeten Frachter Wakashio vor der Küste von Mauritius. „Ein solches Ereignis an unserer Küste wäre eine unbeschreibliche Katastrophe, nicht nur für Mecklenburg-Vorpommern.“

Damals waren tausende Tonnen Treibstoff ins Meer gelangt. Der Vorsorge vor derartigen Ereignissen müsse eine besondere Bedeutung zugemessen werden, so Backhaus. Deshalb unterzeichnete er nun am vergangenen Donnerstag, dem 1. Juli, die Verträge für die beiden Schiffe „Vilm“ und „Flunder“.

Vertragsunterzeichnung für zwei Ölbekämpfungsschiffe in Rostock: Die Geschäftsführer der Baltic Taucher Jens Olaf Pap (v.l.) und Eyk-Uwe Pap, Hans-Werner Monsees, Leiter des Havariekommandos, Umweltminister Till Backhaus und Philip-Alexander Harmstorf, Geschäftsführer der Hamburger Reederei Fairplay. Quelle: Baltic Taucher

„Flunder“: Kleines Schiff mit erstaunlich viel Platz

„Unsere ‚Flunder‘, die einen Tiefgang von 1,25 Metern hat, ist enorm flexibel einsetzbar“, sagt Frederik Furkert (31), Projektleiter der Ölwehr des Rostocker Unternehmens Baltic Taucher, das den Zuschlag bei der europaweiten Ausschreibung erhielt. Das Ölwehrschiff, das im Rostocker Fischereihafen liegt, ist nur 28 Meter lang, macht auf den ersten Blick keinen imposanten Eindruck. Doch das täuscht. „Außergewöhnlich ist, dass die ‚Flunder‘ 25 Kubikmeter an Öl-Wasser-Gemisch zwischenspeichern kann“, erklärt Furkert.

Was man gar nicht erwartet: Auf Deck bietet sich eine Menge Platz – 100 Quadratmeter. Eine große Haspel, um die sich eine Art Schlauch wickelt, befindet sich dort unter anderem. „Das ist eine 250 Meter lange aufblasbare Ölsperre“, berichtet der 31-Jährige. Im Falle einer Havarie fährt die „Flunder“ zur Unfallstelle, geht vor Anker und sperrt diese ab. Anschließend werden die austretenden Schadstoffe von der Wasseroberfläche abgesaugt. „Dafür haben wir einen sogenannten Skimmer an Bord“, führt Furkert weiter aus.

Die „Flunder“ ist ein Ölwehrschiff des Rostocker Unternehmens Baltic Taucher. Sie kommt im Falle einer Havarie an der Ostsee-Küste Rostocks oder der Warnow zum Einsatz. Quelle: Baltic Taucher

Einsatzbereit binnen zwei Stunden

Doch damit nicht genug: 360 Meter Festkörpersperren und mehr als 200 Meter Sorbentsperren kommen dazu. Letztere saugen das Öl praktisch auf. „Dank des großen Decks können wir aber noch größere Ölsperren, die auf unserem Hof lagern, oder andere nötige Geräte befördern“, so der Projektleiter. Und wofür ist der Kran an Deck? „Damit lassen wir unser Beiboot zu Wasser, das die Ölsperren schleppt.“

Katastrophen-Vorsorge auf der Ostsee Auf der Ostsee herrscht erheblicher Schiffsverkehr. Allein die Kadetrinne ist eine der am stärksten befahrenen Seewege weltweit. Rund 50 000 Schiffe passieren sie jährlich. Zeitgleich ist sie äußerst schmal und nur 17 Meter tief. Zur Vorsorge gegen Meeresver­schmutzungen in Folge einer Havarie haben der Bund und die fünf norddeutschen Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 2003 zwei Vereinbarungen unterzeichnet: die Einrichtung eines Havariekommandos in Cuxhaven sowie die gemeinsame Beschaffung, den Betrieb und die Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen zur Schadstoffunfallbekämpfung. Im Falle einer komplexen Schadenslage auf See übernimmt das Havariekommando die Gesamteinsatz­leitung. Neben dem zusätzlich gebundenen Schiff „Flunder“ der Baltic Taucher und der neu bereederten „Vilm“ in Rostock hält MV als Partner der Bund-Länder-Verein­barungen mit dem Gewässeraufsichts- und Ölfangschiff „Strelasund“ in Stralsund und dem Landungs­boot „Orfe“ in Lubmin zwei weitere partnereigene Ölwehrschiffe für die Ölschadens­bekämpfung vor.

24/7, also rund um die Uhr, ist die Besatzung erreichbar. „Wir haben immer ein geschultes Team in Rufbereitschaft“, berichtet der Projektleiter. Minimum drei Crewmitglieder müssen im Notfall innerhalb von zwei Stunden einsatzbereit sein – so ist es vertraglich festgehalten. „Oft sind wir aber auch schneller“, sagt Furkert und blickt auf vergangene Einsätze zurück: „Als der Kutter ‚Wernigerode‘ im Rostocker Stadthafen sank und später, als er geborgen wurde, waren wir da. Aber auch bei den Havarien bei Liebherr.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Vilm“ für große Ölteppiche auf offener See

Allein 2020 seien die Baltic Taucher sechs Mal zur Schadstoffbekämpfung ausgerückt. Das Unternehmen kann auf bald zwanzig Jahre Erfahrung in Sachen Schiffsbergung und Havarie zurückblicken. „Der Bedarf ist definitiv da. Immerhin ist Rostock der größte deutsche Ostseehafen“, betont Furkert.

Die „Flunder“ ist allerdings eher für den küstennahen Bereich sowie den Hafen und die Warnow ausgelegt. Und wenn es zu einer größeren Havarie auf offener See kommt? „Dann kommt die ‚Vilm‘ ins Spiel“, sagt der Ölwehr-Projektleiter. Sie liegt ebenfalls im Fischereihafen, wird aber von der Hamburger Reederei Fairplay betrieben.

Die „Vilm“ der Hamburger Reederei Fairplay im Rostocker Fischereihafen. Sie kann während der Fahrt große Ölteppiche absaugen. Quelle: Dietmar Lilienthal

48,5 Meter misst sie in der Länge, fährt zehn Knoten pro Stunde. „Mit ihren zwei Skimmerarmen kann sie den Ölteppich während der Fahrt aufsaugen. Ähnlich wie ein Krabbenfischer. Das ist der große Unterschied zur ‚Flunder‘“, erklärt Furkert. Einsatzbereit ist sie aber ebenso schnell. „Es ist immer eine Teil-Besatzung an Bord“, sagt Wulf Resenhoeft, Flottenmanager bei Fairplay. „Im Notfall rückt sofort Verstärkung von unseren Leuten in MV an.“ Zu hoffen bleibt dennoch, dass es dazu nie kommt.

Von Maria Baumgärtel