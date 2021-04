Havarierter Bagger aus der Ostsee vor Graal-Müritz geborgen

Graal-Müritz

Der am Dienstag bei Küstenschutzarbeiten in der Ostsee vor Graal-Müritz versackte Bagger ist am Mittwoch gehoben worden. Für das aufwendige Verfahren hatte sich am Vormittag eine große Arbeitsplattform – ein schwimmender Ponton – auf den Weg nach Graal-Müritz gemacht. Auf dieser Plattform befindet sich ein riesiger Kran, der für die Bergung derartiger Lasten ausgelegt ist.

Taucher begutachteten zunächst den Grund rund um den feststeckenden Bagger und befestigten im Anschluss mehrere Ketten am Havaristen. Begleitet wurde das Spektakel von einigen Passanten am Strand.

Keine Betriebsstoffe augetreten

Jörg Griese, Bürgervorsteher in Graal-Müritz, sagte, dass die gestern ausgelegten Ölsperren wieder eingeholt werden mussten, da der Wellengang zu hoch gewesen sei. Betriebsstoffe seien aber nicht ausgetreten, betonte Griese. Um 12 Uhr begannen die Vorbereitungsarbeiten für die Bergung, das eigentliche, sehr vorsichtige Heben des Baggers um 14.30 Uhr. Die Aktion verlief störungsfrei.

Der Bagger wird mit einem Kran geborgen. Quelle: Stefan Tretropp

Im Rahmen von Küstenschutzarbeiten war am Dienstag der Bagger aufgrund des lockeren Untergrunds abgesackt und kam aus eigener Kraft nicht mehr aus seiner misslichen Lage heraus. Der Fahrer rettete sich unverletzt.

Von Stefan Tretropp